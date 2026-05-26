VIDEO: Roban joyería en menos de un minuto en Nuevo León; se llevan millón en mercancía

Los tres delincuentes ingresaron a una joyería la noche del lunes 25 de mayo al Centro comercial ubicado en la Colonia Tres Caminos, aunque la empleada solicitó ayuda nadie la auxilió

En tan sólo 30 segundos tres sujetos lograron un botín de un millón de pesos en una joyería ubicada en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

Los tres delincuentes ingresaron al establecimiento la noche del lunes al Centro comercial ubicado en la Colonia Tres Caminos, y a pesar de que la empleada solicitó ayuda nadie la auxilió.

Los tres sujetos mantuvieron a la trabajadora al interior de la joyería, mientras colocaban la mercancía en bolsas color negras, saliendo del lugar e incluso del centro comercial sin ser detenidos.

Graban momento exacto del asalto a joyería

En el vídeo de seguridad de la joyería, se aprecia que uno de los asaltantes vestía una gorra azul, bigote, pantalón de mezclilla azul, sudadera negra y tenis negros.

Otro de los asaltantes traía puesto un casco de motociclista, pantalón y chamarra negra, mientras que el tercer hombre que permaneció en la puerta, vestía un pantalón de mezclilla azul, sudadera negra, gorra oscura y capucha.

También se puede ver que uno de los asaltantes saltó el mostrador principal, mientras el segundo se dirigió a las joyas que estaban en exhibición metiéndolas en la bolsa negra de plástico.

El tercer asaltante permaneció en la puerta y evitó que la empleada saliera del negocio a pedir ayuda, y a pesar de gritar no tuvo respuesta de nadie.

Al pasar los 30 segundos, los tres asaltantes salieron del local y el centro comercial, logrando escapar, mientras uno de los comerciantes cercanos a la joyería se acercó a la empleada para tranquilizarla.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO