Vincularon a proceso a implicados en crimen de mujer adulta mayor de la colonia Nuevo Progreso

Trascendió de manera extraoficial que el móvil del crimen fue una aparente venganza, debido a que Gema Iyari había sido nuera de la señora y perdió la custodia de un menor

POR OTILIO NÚÑEZ

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMPICO, TAM.- Por el delito de feminicidio en agravio de una mujer adulta mayor residente de la colonia Nuevo Progreso, en la zona norte de Tampico, fueron vinculados a proceso la pareja formada por Gema Iyari T y Francisco León R, así como su cómplice Ricardo Daniel M, quienes victimaron a la señora de un disparo en aparente venganza porque le ganó la custodia de un menor a su ex-nuera.

A través de un comunicado la fiscalía general de Justicia dio a conocer que un Juez de Control tomó esta decisión por los hechos registrados el pasado 26 de abril, y gracias a los datos de prueba aportados por la Fiscalía durante las investigaciones llevadas a cabo por la Policía.

Presuntamente aquella trágica noche a la casa de la víctima llegó el victimario en motocicleta y la hizo salir simulando ser trabajador de una empresa de paquetería, y al verificar su identidad le disparó para luego darse a la fuga.

La señora fue trasladada de urgencia en un vehículo particular a un hospital, pero por desgracia ya no presentaba signos vitales, iniciando la autoridad desde ese momento las investigaciones para esclarecer los hechos.

Trascendió de manera extraoficial que el móvil del crimen fue una aparente venganza, debido a que Gema Iyari había sido nuera de la señora y perdió la custodia de un menor, determinando la autoridad que se otorgará un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria y a petición del Ministerio Público los tres implicados permanecerán en prisión preventiva justificada como medida cautelar.