Aprueba el cabildo donación de predio al IMSS Nuevo Laredo

El terreno sería destinado para construir nuevo centro de Educación y Cuidado Infantil en el municipio fronterizo

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EXPRESO-LA RAZON

En la Quincuagésima Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo, encabezada por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, el Republicano Ayuntamiento aprobó por unanimidad la donación de un nuevo predio municipal a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) en el Fraccionamiento El Progreso.

El terreno cuenta con una superficie de 2 mil 825.43 metros cuadrados y se encuentra ubicado sobre la calle Ismael Villarreal Peña, a un costado de la Escuela Primaria “Centenario de la Constitución de 1917”, espacio que permitirá ampliar la infraestructura social y fortalecer el apoyo a las familias trabajadoras de Nuevo Laredo.

Durante su pronunciamiento ante el Cabildo, la presidenta municipal destacó que esta acción forma parte del compromiso permanente de su administración con el bienestar social y el fortalecimiento de las oportunidades para las familias neolaredenses.

El dictamen fue presentado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Gasto Público, donde se destacó que el proyecto se encuentra alineado con las estrategias de la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Américo Villarreal Anaya, enfocadas en fortalecer el Sistema Nacional de Cuidados y ampliar los servicios de atención infantil.

“En la sesión anterior dimos un paso firme al aprobar la donación de un primer predio en el Fraccionamiento Arboledas para respaldar al IMSS. Hoy venimos a ampliar esa visión y consolidar esta gran alianza estratégica”, expresó la alcaldesa.

Señaló además que la construcción de este nuevo CECI permitirá brindar a más madres y padres trabajadores la tranquilidad de contar con espacios seguros, dignos y formativos para el cuidado y desarrollo integral de sus hijas e hijos.

“Estamos transformando metros cuadrados en oportunidades reales de crecimiento, tranquilidad familiar y fortalecimiento del tejido social”, afirmó Canturosas.

En la misma sesión, el Cabildo aprobó también un programa de condonación del 100% en recargos, gastos de ejecución y cobranza del impuesto predial durante el mes de junio de 2026, con el objetivo de apoyar la economía familiar y facilitar la regularización de contribuyentes.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo reafirma su compromiso de continuar impulsando proyectos que fortalezcan la infraestructura social, apoyen a las familias trabajadoras y mejoren la calidad de vida de la ciudadanía.