Autoridades de Jalisco reportan primer caso humano de gusano barrenador

Este miércoles 27 de mayo se confirmó el primer caso humano de gusano barrenador en el estado de Jalisco, cuyo paciente fue identificado como un varón de 47 años de edad que padece diabetes, quien es originario del municipio de Pihuamo, asimismo, se informó que, por temas geográficos, fue internado en un centro médico de Colima.
El encargado de confirmar el primer caso humano de gusano barrenador en Jalisco fue el titular de la Secretaría de Salud de dicha entidad localizada en la zona occidente del territorio nacional, Héctor Raúl Pérez Gómez, quien durante un encuentro con distintos medios de comunicación señalo que el paciente afectado es originario del municipio de Pihuamo y como se dijo antes, por ubicación geográfica fue internado en un hospital de Colima donde es atendido bajo un estricto tratamiento especializado y es reportado “estable”.
“Efectivamente, es un caso (de gusano barrenador), ocurrido en Pihuamo. El paciente, por cercanía domiciliaria, está siendo atendido en Colima, el paciente está estable, tiene 47 años de edad, es un varón con diabetes”, expresó el titular de la Secretaría de Salud del estado de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez.
En adición a dicha información se precisó que la miasis por gusano barrenador se desarrolló a partir de una herida que el paciente presentaba en la pierna izquierda, la cual, por su condición de persona diabética, no había cicatrizado completamente, además, de manera preliminar, se señaló que el contacto con dicha infestación parasitaria pudo haber ocurrido por estar en contacto con ganado bovino, no obstante, esta situación todavía será investigada.
Para finalizar, Héctor Raúl Pérez Gómez, señaló que el paciente que es atendido por gusano barrenador cuenta con la atención médica adecuada, así como los medicamentos necesarios, incluso, reveló que ya evoluciona favorablemente y reiteró que, hasta ahora, es el único caso de gusano barrenador reportado en humanos dentro del estado de Jalisco.
