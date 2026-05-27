Avanzan trabajos de rehabilitación de infraestructura sanitaria en Laguna de la Puerta

Estas acciones permitirán optimizar el desalojo de aguas residuales, reducir riesgos de afectaciones en la red sanitaria y brindar mayor seguridad y bienestar a las familias del sector

POR MARIO PRIETO

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMPICO, TAM.- Como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura hidrosanitaria y mejorar el funcionamiento de la red de drenaje, COMAPA Sur, el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Tampico continúan de manera coordinada con los trabajos de rehabilitación sanitaria en la calle Benito Juárez de la colonia Laguna de la Puerta.

La obra contempla la reposición de un colector de 30 pulgadas, así como una línea madrina de atarjea de 12 pulgadas, en una extensión de 208 metros lineales, trabajos que actualmente presentan un avance significativo.

Estas acciones permitirán optimizar el desalojo de aguas residuales, reducir riesgos de afectaciones en la red sanitaria y brindar mayor seguridad y bienestar a las familias del sector, además de contribuir al fortalecimiento de la infraestructura hidráulica de la zona.

La rehabilitación forma parte del paquete de obras impulsadas por el Gobierno del Estado para la atención integral de la infraestructura sanitaria, mediante proyectos orientados a mejorar la operatividad y eficiencia de los sistemas de drenaje sanitario.