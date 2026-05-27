Clausuran construcciones ilegales en Playa Miramar

Las sanciones forman parte del Operativo Nacional de Inspección y Vigilancia en Ecosistemas Costeros, estrategia federal que dejó un saldo de 44 clausuras

Por Óscar Figueroa

Expreso-La Razón

CIUDAD MADERO, TAM,.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), clausuró dos desarrollos inmobiliarios en Playa Miramar por graves daños en el ecosistema de dunas costeras.

Las sanciones forman parte del Operativo Nacional de Inspección y Vigilancia en Ecosistemas Costeros, estrategia federal que dejó un saldo de 44 clausuras y el aseguramiento de maquinaria pesada en el país.

En el primer complejo residencial afectado en Ciudad Madero, los inspectores federales detectaron obras de edificación y trabajos de relleno ilegal sobre una superficie de 1,182.5 metros cuadrados, espacio donde además la autoridad aseguró equipo pesado.

En el segundo desarrollo inmobiliario, el cual ya contaba con una inspección previa, el personal de la PROFEPA constató el incumplimiento de las medidas de mitigación impuestas con anterioridad y descubrió la existencia de 13 nuevas construcciones sobre las dunas de Playa Miramar.

La procuradora Mariana Boy Tamborrell señaló que la dependencia a su cargo refuerza estas acciones para frenar el deterioro ambiental provocado por proyectos fuera de la ley.

“La Profepa refuerza sus acciones de inspección y vigilancia en ecosistemas costeros y en la zona federal marítimo terrestre para frenar el deterioro ambiental provocado por obras y actividades ilegales y para garantizar la protección de manglares, dunas, humedales, ríos y zonas federales, estratégicos para la biodiversidad, la protección de las costas y la seguridad ambiental y económica de las comunidades”, afirmó la funcionaria.

De igual manera, en el municipio de Pueblo Viejo, Veracruz se realizaron cinco inspecciones en la Zofemat y se instauró igual número de procedimientos por ocupación de la Zofemat y Terrenos Ganados al Mar para servicios turísticos y venta de alimentos sin concesión.