Estados Unidos endurece vigilancia migratoria por brote de ébola en África

Mientras la epidemia se propaga en ese país, Estados Unidos quiere abrir en Kenia un centro de cuarentena para los casos sospechosos o confirmados de ébola

Estados Unidos ha tomado medidas para impedir el ingreso de ébola en su territorio, dijo el secretario de Estado Marco Rubio, en momentos en que la epidemia de fiebre hemorrágica azota a la República Democrática del Congo (RDC).

Rubio habló durante un consejo de ministros convocado por el presidente Donald Trump en la Casa Blanca.

Sostuvo igualmente que el gobierno trabaja «sin descanso para contener esta crisis en los países donde está azotando actualmente, en la RDC», así como para evitar que ninguna persona con la enfermedad entre a Estados Unidos.

Mientras la epidemia se propaga en ese país, Estados Unidos quiere abrir en Kenia un centro de cuarentena para los casos sospechosos o confirmados de ébola, esencialmente estadounidenses, informó el miércoles el Wall Street Journal.

Un responsable de la administración aseguró que la estructura estaría concebida para los estadunidenses que deban «salir rápidamente de la RDC y ser puestos en cuarentena», para evitar el largo viaje hacia Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses anunciaron que de ahora en adelante redirigirán a todos los viajeros estadunidenses que hayan estado en la RDC, Uganda o Sudán del Sur en los últimos 21 días hacia tres aeropuertos del país para someterlos en controles en Washington, Atlanta y Houston.

A los residentes permanentes que hayan estado o transitado por estos países en los últimos 21 días se les prohíbe la entrada a Estados Unidos, por un período inicial de 30 días.

Más de 1000 casos sospechosos —entre ellos 223 muertes— han sido registrados hasta ahora por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Pero las autoridades sanitarias internacionales estiman que las cifras actuales probablemente están subestimadas.

Washington endurece vigilancia sanitaria

Las medidas anunciadas por el gobierno estadounidense ocurren mientras organismos internacionales mantienen vigilancia especial sobre la evolución del brote en África central, una región donde históricamente el ébola ha provocado crisis sanitarias complejas debido a conflictos armados, desplazamientos de población y limitaciones en infraestructura médica.

La Organización Mundial de la Salud ha advertido que la movilidad transfronteriza en países cercanos podría aumentar el riesgo de propagación regional si no se fortalecen los controles epidemiológicos y el rastreo de contactos.

El ébola es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede transmitirse mediante contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas o superficies contaminadas. Sus síntomas incluyen fiebre intensa, dolor muscular, vómito, diarrea y hemorragias en casos graves.

Aunque existen vacunas y tratamientos que han mejorado las tasas de supervivencia en los últimos años, especialistas señalan que la detección temprana sigue siendo clave para evitar brotes de gran magnitud y reducir la mortalidad.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR