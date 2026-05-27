Fortalece Armando Martínez parque vehicular municipal

Con la entrega de 8 unidades y una retroexcavadora se modernizan áreas operativas del Ayuntamiento de Altamira

Por Benigno Solís

Expreso-La Razón

Con el objetivo de fortalecer y modernizar las áreas operativas al servicio de la ciudadanía, el alcalde de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, encabezó la entrega de nuevas unidades vehiculares que permitirán mejorar la atención y los servicios en beneficio de las familias altamirenses.

En total, fueron entregadas siete camionetas pick-up Nissan NP300, una Nissan Frontier y una retroexcavadora CASE 575SV, equipo que será destinado a distintas dependencias municipales para optimizar las labores diarias y reforzar la capacidad de respuesta del Gobierno Municipal.

“Con la entrega de estas unidades fortalecemos las áreas operativas del Gobierno Municipal de Altamira para seguir mejorando la atención y los servicios que brindamos diariamente a nuestra gente”, puntualizó el alcalde.

El presidente municipal destacó que estas acciones forman parte del compromiso de su administración por mantener un gobierno eficiente, cercano a la población y con herramientas adecuadas para atender las necesidades de la comunidad.

Asimismo, reiteró que la modernización del parque vehicular permitirá incrementar la eficiencia en los trabajos de campo, mantenimiento urbano y atención ciudadana, contribuyendo al desarrollo y bienestar de Altamira.