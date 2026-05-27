Mandan al Penal de Altamira a presunto homicida de Ezequiel

El juez emitió la resolución durante una audiencia de más de 7 horas, celebrada el miércoles en una sala de la ciudad judicial ubicada en la divisoria en Altamira

Por Benigno Solís

Expreso-La Razón

ALTAMIRA,TAM.- El presunto homicida de Ezequiel, Juan de Dios «N», fue enviado al penal de Altamira al dictarse prisión preventiva en su contra como medida cautelar.

El juez emitió la resolución durante una audiencia de más de 7 horas, celebrada el miércoles en una sala de la ciudad judicial ubicada en la divisoria en Altamira.

Minutos después de las seis de la tarde, Juan de Dios «N» fue subido a una patrulla de la Guardia Estatal para su traslado al Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira.

Hugo García, abogado de Eneri Balleza, esposa de Ezequiel, manifestó que en una segunda audiencia a efectuarse en los próximos días, podría darse la vinculación a proceso.

Dijo que a Juan de Dios se se le acusa de homicidio simple por lo que podría alcanzar una sentencia de 20 años aunque pudiera agravarse por las personas que resultaron lesionadas.

Dejó en claro que al presunto homicida se lo llevaron en un vehículo al estado de Veracruz por lo que se determinó que sí huyó de la persecución penal y por lo tanto existe el riesgo de sustracción de la acción de la justicia lo que conlleva a la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Por ello, quedó legalmente detenido.

La segunda audiencia será el primero de junio, dando seguimiento a la audiencia inicial del miércoles.

Señaló que el imputado ya admitió que fue responsable de los choques a varios vehículos, resultando lesionadas y afectadas en su propiedad 8 personas.

«SENTÍ UN ALIVIO DE QUE YA POR FIN LO HABÍAN AGARRADO»: ENERI

Por su parte, Eneri Balleza dijo que sintió un alivio así como una tranquilidad porque por fin habían detenido a quien le quitó la vida a su pareja.

Aclaró que continuará con la lucha hasta lograr que se haga justicia en este caso.

«Esto todavía no se acaba, hasta que no lo vinculen a proceso, hasta que no le den una sentencia yo voy a parar esto, no voy a parar, él tiene que pagar por lo que hizo porque sé que no me lo van a regresar pero tiene que pagar lo que hizo», detalló.

«LOS HECHOS NO FUERON COMO SE HAN NARRADO», ASEGURA JUAN DE DIOS SOBRE CASO EZEQUIEL

Momentos antes, Juan de Dios «N», presunto homicida de Ezequiel, aclaró que no está prófugo ni está huyendo y señaló que confía en las leyes del estado.

Habló así durante un receso en la audiencia que se celebró en una sala de la ciudad judicial o juzgados de la divisoria en Altamira.

Dijo que acudió por voluntad propia a la audiencia, destacando que los hechos no fueron como se han narrado.

Lamentó profundamente los hechos en los que perdió la vida Ezequiel.