Mundial 2026 podría disparar hasta 80% la demanda de empleo en México

El Mundial de Futbol 2026 detonará un incremento de hasta el 80 % en la demanda de personal calificado en México, obligando a las empresas a anticipar sus estrategias de reclutamiento en sectores clave como logística, turismo y tecnología para asegurar su competitividad más allá del torneo

El Mundial de Futbol 2026 proyecta un significativo incremento en la demanda de talento operativo y especializado en México, con un aumento estimado de hasta el 80% en diversos sectores económicos.

Este pronóstico, derivado de un estudio de Kelly México, subraya la necesidad de que las empresas ajusten sus procesos de manera acelerada para afrontar los desafíos y oportunidades que presentará el evento deportivo de talla global, informó el experto en entrevista.

Ignacio Rojas, director de operaciones de Kelly México, destacó que el análisis de su firma se alinea con otras consultoras que anticipan una considerable derrama económica para el país. Se estima que el evento generará entre 1,800 y 3,000 millones de dólares. Los sectores más impactados incluyen los siguientes:

Logística.

Manufactura.

Centros de distribución.

Atención al cliente.

Turismo.

Hotelería.

Consumo.

Las claves del crecimiento laboral ante la justa deportiva más grande del mundo

Rojas señaló que las empresas ya están comenzando a prepararse para demandar talento calificado que garantice la calidad del servicio durante las semanas que durará el Mundial.

«La demanda de talento operativo y especializado podría aumentar hasta en un 80% en sectores como logística, manufactura, centros de distribución y atención al cliente.»

«Se habla de que se van a provocar o a obtener una derrama que va a oscilar entre los mil 800 a tres mil millones de dólares por este evento.»

Respecto al destino del personal una vez concluido el Mundial, Rojas explicó que, si bien algunas temporalidades implican reestructuras necesarias, ciertos sectores continuarán operando y requerirán retener a su talento especializado. Mencionó ejemplos como las empresas de servicios financieros, pagos en línea (fintech), créditos y aquellas que necesitarán servicios de posventa para atender a los consumidores que se sumen durante el evento.

«Va a haber sectores que van a continuar todavía operando después del Mundial.»

La carrera de las empresas mexicanas por asegurar el talento especializado

El reclutamiento de personal con las características competitivas requeridas representa un gran reto para las organizaciones empresariales, dada la urgencia y el volumen de la demanda. La firma ha estado trabajando desde hace semanas en una «recaudación exhaustiva de talento» para ayudar a sus clientes a seleccionar a los perfiles adecuados, cruzando los lineamientos específicos que se solicitan. Rojas enfatizó la importancia de la planificación anticipada y la colaboración con socios estratégicos para asegurar la disponibilidad de personal capacitado.

«Aquellas empresas que comenzaron a planear desde hace tiempo con sus socios estratégicos como lo puede ser un Kelly, son aquellas compañías que están mucho más preparadas para tener el talento adecuado.»

La diferencia entre las empresas que logren asegurar este talento y las que no, radicará en su capacidad para ofrecer servicios con certidumbre a sus clientes. Rojas afirmó que quienes definan una estrategia clara y se preparen con antelación serán los «ganadores» de esta temporalidad, logrando una entrega de servicios más efectiva y una mayor atracción de clientes en un mercado competitivo.

«Aquellos que deciden prepararse, aquellos que deciden definir una estrategia, son los que van a estar listos y sobre todo los que van a poder ofrecer servicios con certidumbre a sus clientes, por lo cual los van a convertir en ganadores.»

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO