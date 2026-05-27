Piden colectivos activar Centro de Identificación

Colectivos de búsqueda exigieron poner en funcionamiento el Centro de Identificación Humana

Por. Staff

Expreso-La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Colectivos de búsqueda desaparecidos llamaron a la autoridad a activar el Centro de Identificación Humana que ya está construido en Altamira.

Edith González Treviño, presidenta del Colectivo «Amor por los Desaparecidos”, reveló que han localizado campos de exterminio con pozos en los que han encontrado restos óseos de entre 50 y hasta más de 100 personas.

«Encontramos todo lo que hay: sitios de exterminio, fosas clandestinas, restos óseos en superficie; viendo ese panorama, dijimos no, armamos el colectivo».

Denunció que hasta la fecha los hallazgos de fosas clandestinas y sitios de exterminio no han sido debidamente procesados por las autoridades forenses, Expresó que, en ocasiones, las 140 familias que integran el colectivo se sienten impotentes, enojadas y desanimadas ante la falta de resultados e identificaciones de los restos humanos localizados.

«En el campo de exterminio de El Morillo, -poniente de Reynosa- descubrimos cuatro sitios con huesos y restos óseos humanos, y en cada pozo había capas de tierra y abajo de cada capa, muchos huesos, eran en promedio 50 a 10 personas por sitio, a la fecha nomás se llevaron los huesos grandes, pero no hay resultados de ADN ni de la carga genética», explicó.

Por ello, sostuvo, resulta desalentador acelerar las búsquedas en otros 30 sitios de exterminio que tienen ubicados y a los que el grupo interinstitucional aún no ha acudido.

Recordó que en las últimas semanas han descubierto varias áreas de «cocina» y campos de exterminio; sin embargo, aseguró que son pocos en comparación con los 30 sitios que tienen identificados a partir de denuncias recibidas por el Colectivo «Amor por los Desaparecidos».