Ponte al tiro. Sujeto compró una caja estampas para el álbum del Mundial y resultó ser una caja de té

MÉXICO.- En redes sociales se volvió viral cómo un sujeto fue sorprendido cuando compró una caja de sobres para estampas del álbum Panini del mundial, pero sorpresivamente el sujeto fue engañado y resultó ser una caja de sobres de té, lo que ha generado viralidad en redes sociales.
En el video se puede ver cómo el sujeto comienza a abrir su caja de supuestas estampas del mundial; cuando al abrirla se da cuenta de que en realidad eran blusas de anís, genera burlas por haber caído en el engaño, ya que se puede ver claramente cómo no es una caja oficial.
El suceso se vivió en Perú y rápidamente se volvió viral en las redes sociales, donde ya supera el millón de vistas. El hecho provocó que los usuarios debatieran en los comentarios de la publicación si es verdad o no, así como cuánto habrá pagado por la supuesta caja de estampas.