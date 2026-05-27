¡Por la historia!

Tamaulipas va por el oro en futbol varonil en Mundial Social

POR. DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Después de más de 10 años, la Selección Tamaulipas de Futbol Varonil Sub-15 disputará este miércoles 27 de mayo la gran final de la Olimpiada Nacional 2026, encuentro que además formará parte del Mundial Social que se celebrará en las instalaciones de Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El representativo tamaulipeco logró su clasificación a la final semanas atrás en Puebla, sede donde se desarrollaron la fase de grupos, los cuartos de final y las semifinales del certamen nacional.

En su camino rumbo al duelo por el campeonato, Tamaulipas consiguió importantes triunfos ante Quintana Roo en la fase final y posteriormente frente a Querétaro en semifinales, resultados que le permitieron asegurar su lugar entre los dos mejores equipos del país en la categoría Sub-15.

Tras obtener el boleto a la final, el conjunto estatal regresó a Tamaulipas para continuar con su preparación durante varios fines de semana mediante campamentos y concentraciones.

La final está programada para las 14:45 horas en el estadio de los Pumas UNAM, dentro de una jornada que reunirá las finales de distintas categorías y ramas de la Olimpiada Nacional, con presencia de representativos de todo México.

Cabe mencionar que este equipo tiene como base jugadores de Reynosa, Matamoros y Tampico.

Además en su cuerpo técnico tiene a Miguel Mendoza, entrenador tampiqueño, quien justamente fue quien hace 12 años conquistó la última medalla de oro para Tamaulipas en futbol varonil, pero ahora funge como auxiliar.

La ceremonia de premiación se realizará el viernes, debido a que se reconocerá de manera conjunta a los campeones del Mundial Social en los niveles de primaria, secundaria y preparatoria.