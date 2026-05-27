Recibe SABG 135 denuncias a funcionarios

La Secretaría Anticorrupción informó que 13 casos derivaron en promociones de responsabilidad administrativa; Educación, Finanzas y Secretaría General concentran inconformidades ciudadanas

Por. Perla Reséndez

Expreso-La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- En los primeros cinco meses del año, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno ha recibido 135 quejas y denuncias contra servidores públicos estatales, informó la titular de la dependencia, Norma Angélica Pedraza Melo.

La funcionaria explicó que estas, 13 derivaron en promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS), que deber ser revisados para establecer si se integra un expediente de presunta responsabilidad.

“Es el primer acto en que la autoridad investigadora toma el conocimiento de un asunto y si hay los elementos de modo, tiempo y lugar, abre el expediente de presunta responsabilidad”.

Comentó que las quejas y denuncias están relacionadas con dependencias como las Secretarías de Educación, Finanzas y la misma Secretaría General de Gobierno, en la que los ciudadanos se duelen de la tardanza de algunos trámites.

“Los ciudadanos manifiestan que llegan y el trámite es tardado o hablan a los teléfonos de contacto y no reciben la atención, en materia de quejas y en otras, hablan de un servicio inadecuado”.

Pedraza Melo explicó que todas las quejas y denuncias son investigadas, luego que han encontrado en ocasiones, indicios de un posible acto de corrupción, muestra de ello son las 13 PRAS que se promovieron.

La funcionaria recordó que desde el inicio de la presente administración ya son más de 4,100 expedientes de presunta responsabilidad administrativas (Epras) que se han integrado.

Aunque la gran mayoría, (60%) corresponden a a faltas administrativas de la administración anterior, el 40 por ciento serían de funcionarios del actual gobierno.

Además se emitieron 17 informes de presunta responsabilidad administrativa (Ipras) por faltas administrativas graves de funcionarios de este gobierno.