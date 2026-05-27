Rubén Rocha Moya no es buscado por Interpol, confirma SSPC

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó esta mañana que aunque se emita una ficha roja por parte de Interpol no implica su detención

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que no existe una ficha roja en contra de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia en Sinaloa, por parte de Interpol.

A través de un breve comunicado emitido en sus plataformas sociales oficiales y sus canales de comunicación recurrentes, la SSCP informa:

‘El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no cuenta con Notificación Roja emitida por la Interpol. Luego de realizar las consultas correspondientes con las instancias nacionales e internacionales competentes, se confirmó que no existe ninguna notificación en su contra.

La #SSPC informa que el gobernador con licencia de #Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no cuenta con Notificación Roja emitida por la Interpol. Luego de realizar las consultas correspondientes con las instancias nacionales e internacionales competentes, se confirmó que no existe ninguna… — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) May 27, 2026

Ficha roja no implica detención: García Harfuch

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó esta mañana que aunque se emita una ficha roja por parte de Interpol no implica su detención.

En la conferencia en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que en la reunión matutina del Gabinete de Seguridad, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, informó que comparecieron por el caso, Sinaloa 7 personas.

El secretario de Seguridad explicó que hay un proceso cuando se emite una ficha roja.

“Primero se pasa a Relaciones Exteriores, posteriormente se pasa a la Fiscalía General de la República, así es en todo el mundo, y de ahí se ve si procede o no. Igual, cuando nosotros emitimos o tramitamos una ficha roja a través de la Fiscalía General de la República, y solicitamos una extradición a Estados Unidos, por ejemplo, el Departamento de Justicia checa si es procedente o no. Es decir, no porque hay una ficha roja, se puede detener a la persona”, afirmó.

Es decir, ¿en México no aplica la ficha roja hasta este momento?, se le cuestionó.

—En todos lados aplica la ficha roja. Lo que hay que emitir es una orden de aprehensión, digamos, con fines, una orden de detención con fines de extradición, acotó.

—¿Se confirma la ficha roja para Rubén Rocha?, se le insistió.

—Se confirma la ficha roja una vez que es emitida. Desconozco si la tiene por parte de la Fiscalía General de la República. Lo que tiene es la, digamos, la orden de detención en Estados Unidos, apuntó García Harfuch.

La presidenta Sheinbaum Pardo dijo que le corresponde a la FGR informar sobre las comparecencias que se realizaron este martes en la delegación en Sinaloa.

“Es la Fiscalía quien tiene que informar sobre los procedimientos que están llevando a cabo. En todos los casos donde ellos participan, particularmente en este caso de Sinaloa, y también el caso de Chihuahua, es la fiscalía. Él fue a comparecer a la fiscalía y la fiscalía tiene que dar la información, no nos corresponde a nosotros (…) Estuvo la fiscal en la mañana, que creo que fueron 8 a declarar o algo así, o 7, no sé, 7, creo, ¿verdad? Pero le correspondía a la fiscalía informar”, añadió.

CON INFORMACIÓN. DE EL HERALDO DE MÉXICO