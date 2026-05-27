Suecia veta matrimonios entre primos y familiares cercanos; buscan frenar la violencia y la opresión basada en el “honor”

Suecia prohíbe matrimonios entre primos y parientes cercanos para combatir la opresión honorífica y proteger la autonomía individual

El Parlamento sueco aprobó de manera unánime una nueva ley que prohíbe los matrimonios entre primos hermanos y otros parientes cercanos.

Esta normativa que entrará en vigor a partir del 1 de julio de 2026, busca erradicar la opresión por motivos de honor, una práctica que las autoridades vinculan con la presión familiar en ciertos grupos de inmigrantes.

Suecia prohibirá los matrimonios entre primos y parientes cercanos

El Parlamento de Suecia aprobó de manera unánime la prohibición de los matrimonios entre primos de primer grado y otros parientes cercanos.

Esta decisión se fundamentó principalmente en la necesidad de combatir la “opresión honorífica” y garantizar la autonomía individual.

De acuerdo con reportes, esta práctica se ha vuelto común en Suecia como consecuencia de la inmigración procedente de países africanos, asiáticos y de Oriente Medio, donde esta práctica es común.

Las autoridades buscan contrarrestar la presión que ejercen algunas familias para forzar estos casamientos.

La medida se considera fundamental para asegurar el derecho de cada persona a decidir por sí misma sobre su propia vida y con quién casarse.

Se busca proteger a las mujeres que viven bajo presiones familiares, ya que estos matrimonios suelen estar vinculados a expectativas de virginidad y castidad que restringen sus libertades personales.

Suecia no reconocerá los matrimonios entre parientes cercanos contraídos en el extranjero

El ministro de Justicia, Gunnar Strömmer, enfatizó que la violencia y la opresión por motivos de honor no tienen lugar en la sociedad sueca.

Esta ley también establece que no se reconocerán en Suecia los matrimonios entre parientes cercanos contraídos en el extranjero.

Además de que esta ley prohíbe las uniones entre hermanastros y hermanos por adopción.

Con la aprobación de esta nueva normativa, Suecia se suma a Noruega y Austria, países europeos que también han prohibido los matrimonios entre familiares cercanos en años recientes.

Estas naciones han implementado legislaciones similares para abordar problemáticas relacionadas con la protección de la autonomía individual y la prevención de prácticas coercitivas dentro del ámbito familiar.

CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS