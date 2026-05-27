Tamux apuesta por la tecnología; rehabilitarán astronauta, dinosaurios y salas interactivas

Vuelve el astronauta interactivo, los dinosaurios tendrán movimiento y las salas se llenan de videojuegos educativos y pantallas táctiles.

Por Raúl López García

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El Museo Tamux iniciará una nueva etapa de modernización tecnológica con la rehabilitación de varios de sus principales atractivos interactivos, entre ellos el astronauta mecánico, el carrito de la NASA, proyectores dañados y uno de los dinosaurios en exhibición.

La renovación es resultado de un acuerdo de colaboración entre la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas y la Universidad Politécnica de Victoria, con el objetivo de fortalecer la experiencia educativa y científica del recinto.

El vocal ejecutivo de la Comisión de Parques y Biodiversidad, Eduardo Rocha Orozco, señaló que el proyecto permitirá actualizar áreas tecnológicas que durante años permanecieron rezagadas o fuera de funcionamiento.

Entre las acciones contempladas destacan la reprogramación de monitores interactivos, nuevas proyecciones audiovisuales, la rehabilitación de equipos dañados y la instalación de contenido digital en distintas salas del museo.

Uno de los puntos más llamativos será la recuperación del astronauta interactivo y del cocodrilo animatrónico, además de analizar alternativas para dotar de movimiento a uno de los dinosaurios exhibidos.

La Sala 4 “Biodiversidad” también será intervenida con videojuegos educativos, programas multimedia y material audiovisual que se instalará en ocho pantallas táctiles.

El proyecto incluye medidas de seguridad para evitar daños o mal uso de los equipos, ante el desgaste que algunos dispositivos ya presentaban.

Durante el encuentro, el rector de la Universidad Politécnica de Victoria, Luis Felipe Castillo Cortés, destacó que la colaboración entre instituciones permitirá aprovechar infraestructura y conocimiento técnico en beneficio de Tamaulipas.

“Estamos agradecidos con esta oportunidad de sumar esfuerzos y colaborar a través de este convenio”, expresó.

Por su parte, Rocha Orozco afirmó que estas acciones buscan fortalecer la educación ambiental y científica, además de acercar a las nuevas generaciones al conocimiento de la biodiversidad tamaulipeca mediante herramientas tecnológicas más atractivas e interactivas.

La estrategia forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno de Tamaulipas para modernizar espacios educativos y recreativos del estado