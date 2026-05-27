Toy Story 5 ya tiene fecha de preventa en Cinemex; esto costarán los boletos

Cinemex adelantó que la preventa de boletos para Toy Story 5 está muy cerca, conoce la fecha, los precios y otros detalles

La cadena cinematográfica Cinemex anunció oficialmente la fecha exacta para la esperada preventa de boletos de Toy Story 5. Los fanáticos de la franquicia animada podrán asegurar sus lugares en las salas mexicanas el próximo jueves 28 de mayo. La nueva entrega de Disney Pixar proyecta un éxito masivo en taquilla a nivel nacional e internacional. El filme llegará a las pantallas grandes de todo el país el próximo 17 de junio.

Los usuarios de la exhibidora tendrán múltiples opciones para adquirir sus entradas desde las primeras horas de este jueves. La preventa de boletos operará a través de la página web oficial de la empresa y su aplicación móvil. Las personas también podrán comprar sus pases físicos directamente en la taquilla de su complejo favorito. La compañía anticipa un alto volumen de tráfico en sus plataformas digitales durante los primeros minutos de liberación.

Esta quinta entrega genera una fuerte expectativa entre diversas generaciones de espectadores mexicanos que crecieron con los personajes. La historia retoma las aventuras de los juguetes más famosos del mundo cinematográfico tras los eventos de la cinta anterior. Cinemex preparó su infraestructura tecnológica para soportar la alta demanda esperada por parte de los cinéfilos. Los servidores de la cadena operarán a su máxima capacidad para evitar interrupciones durante el proceso de compra.

Costos de boletos y formatos disponibles

El precio de los boletos para las funciones de Toy Story 5 mantendrá las tarifas regulares vigentes en la cartelera actual. El costo final dependerá directamente del tipo de sala elegida y la ubicación geográfica de la sucursal de Cinemex. Las entradas para las salas tradicionales oscilarán entre los 88 pesos y los 150 pesos por persona. Las variaciones responden a las características específicas de cada región y complejo cinematográfico en el territorio nacional.

Los asistentes que busquen una experiencia premium desembolsarán una cantidad mayor por sus accesos preferenciales. Las funciones programadas en salas Platino y formatos especiales presentarán precios que van desde los 122 pesos hasta los 250 pesos. Estas opciones ofrecen asientos reclinables, servicio de alimentos hasta la butaca y una calidad de proyección superior. La empresa habilitará todos sus formatos de exhibición para cubrir las diferentes preferencias de su extensa clientela.

Las familias mexicanas organizan sus presupuestos desde ahora para disfrutar el primer gran estreno del verano. Los directivos de la exhibidora proyectan llenos totales durante el fin de semana de apertura en toda la república. Las recomendaciones oficiales sugieren realizar las compras con anticipación para asegurar los mejores lugares en las salas de cine. El sistema web permitirá seleccionar asientos numerados en todas las categorías habilitadas para esta mega producción animada.

Filtraciones de palomeras exclusivas

Las redes sociales adelantaron información sobre los codiciados artículos promocionales que acompañarán el estreno de esta cinta animada. Diversas filtraciones señalan que Cinemex lanzará al mercado dos palomeras coleccionables con diseños alusivos a los personajes principales. El primer contenedor replicará la forma exacta del icónico casco espacial del guardián intergaláctico Buzz Lightyear. El segundo artículo tomará la simpática figura de la alcancía Hamm, un elemento recurrente y muy querido por la audiencia.

a cadena de cines guarda completo hermetismo sobre los precios oficiales de estos promocionales y sus fechas de lanzamiento. El público desconoce si la empresa comercializará las palomeras coleccionables de forma individual o como parte de un combo en dulcería. Los coleccionistas de artículos cinematográficos mantienen la alerta en las plataformas oficiales para obtener los detalles de disponibilidad. La demanda por este tipo de mercancía suele agotar los inventarios en las primeras horas de exhibición en complejos selectos.

Las autoridades de la empresa publicarán los detalles finales sobre alimentos, bebidas y mercancía promocional en los próximos días. La agresiva estrategia de mercadotecnia apunta a maximizar las ventas durante las semanas previas al debut del filme en pantallas. Los seguidores de la saga preparan sus carteras ante la inminente llegada de los productos oficiales a las sucursales mexicanas. El furor por el mundo de los juguetes vivientes demuestra nuevamente su enorme rentabilidad económica en el mercado de exhibición nacional.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR