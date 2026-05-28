Analizando panorama político cambiante

Glosas/Miguel Garay Ávila

UN análisis profundo partiendo desde lo nacional, uno de los temas abordados entre el excelente periodista y empresario editor Pedro Alfonso García y un servidor, concluimos que el panorama político en todo el territorio, es cambiante a cada momento, por lo difícil que está por varias circunstancias.

Huachicol con un nivel descríbele “a nivel industrial”, el narco ahora convertido en narco terrorismo y anexada la palabra narco gobierno, y corrupción a escalas jamás imaginadas.

Balconeada como nunca la ingerencia del crimen organizado con las estructuras gubernamentales desde la modesta oficina de gobierno en algún poblado ejidal hasta las altas cúpulas en el gobierno federal y hasta en las cámaras legislativas.

Nos ha tocado narrar periodísticamente los aconteceres en el estado y algunos municipios por más de medio siglo, y hace algunos años pensábamos que ya todo lo habíamos visto incluyendo la transformación tecnológica de los medios hasta lo totalmente digitalizado ahora,pero nada, estamos viendo lo inimaginable, y creo que nos falta mucho más que ver.

Y eso que se vive en todo el país, que trae consigo un panorama político cambiante a cada momento, aplica al territorio tamaulipeco en donde para las elecciones del 2027 el tablero de prospectos prácticamente se ha desestabilizado en su mayor parte y hace que entren en escena personas que que miraban no tener oportunidad de entrar al ruedo cercano de aspirantes, pero que ahora ven un nuevo escenario.

Excelente intercambio de impresiones con Pedro Alfonso García, editor de Expresó Victoria, Expreso Mante y La Razón de Tampico y un Servidor del digital Expresión de Matamoros, creado desde 1990.