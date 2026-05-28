Buscarán reforzar Tránsito Tampico con 10 nuevos agentes viales

Comisión de Movilidad plantea aumentar presencia operativa para reducir accidentes

Por Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Ante la necesidad de reforzar la seguridad vial y reducir accidentes en Tampico, integrantes de la Comisión de Movilidad del Cabildo propondrán la contratación de al menos 10 nuevos agentes de Tránsito y Vialidad para fortalecer la operatividad de la corporación.

El presidente de dicha comisión, Edgar Treviño Martínez, reconoció que actualmente hacen falta más elementos en las calles, principalmente para mejorar la vigilancia vial, apoyar en zonas escolares e inhibir percances automovilísticos.

«Se analice la contratación de más elementos si no son los 30 unos 10 de primera instancia para la seguridad vial mejorar las condiciones erradicar los accidentes. Al ver al agente conductores bajan el celular, se pone el cinto, reducen la velocidad. Ayudaría a erradicar accidentes».

El regidor explicó que la propuesta será presentada formalmente a la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, luego de los acuerdos alcanzados dentro de la comisión.

«Llevamos un acuerdo en la comisión se lo vamos a presentar a la alcaldesa que debido a esos acuerdos en comisiones, mañana vamos a tener otra sesión. La alcaldesa es muy consciente preocupada de todos los temas de movilidad creo se va a llevar a cabo el próximo mes, vamos a tener presencia de más elementos… yo creo sí nos van a aceptar propuesta».

Treviño Martínez dijo que el aumento de agentes permitiría reforzar la presencia preventiva en distintos sectores de la ciudad, principalmente en horarios de entrada y salida de escuelas, donde actualmente se registra alta carga vehicular.

Además, señaló que la presencia de elementos viales genera mayor conciencia entre automovilistas, quienes disminuyen la velocidad y respetan con mayor frecuencia las medidas de seguridad cuando observan vigilancia en las calles.