El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no cuenta con ficha roja de Interpol: SSPC

La SSPC informó que no existe ficha roja de Interpol contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aclaró si el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, cuenta con ficha roja de Interpol.

Mediante redes sociales, la dependencia confirmó que Interpol no ha emitido la Notificación Roja contra Rocha Moya.

La aclaración ocurre después de que el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, fuera cuestionado sobre el tema.

Durante la Mañanera del Pueblo, el funcionario precisó que solo se tenía conocimiento de los señalamientos contra Rubén Rocha por parte del Gobierno de Estados Unidos.

Desconozco si (Rubén Rocha) la tiene (ficha roja) por parte de la Fiscalía General de la República. Lo que tiene es la orden de detención en Estados Unidos”, dijo García Harfuch.

El titular de la SSPC detalló que en caso de que se gire la ficha roja de Interpol, esta deberá notificarse a la Secretaría de Relaciones Exteriores y posteriormente a la FGR, a fin de determinarse “si procede o no”.

No porque haya una ficha roja se puede detener a la persona”, subrayó.

¿Qué es la ficha roja de Interpol?

La notificación roja de Interpol, mejor conocida como ficha roja, es una solicitud para localizar y detener provisionalmente a una persona, en espera de su extradición o entrega.

Dicha solicitud se dirige a las fuerzas del orden de todo el mundo, a petición del país miembro interesado.

Con información de López-Dóriga Digital