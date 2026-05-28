Enrique Inzunza pide licencia al Senado tras señalamientos desde EU

Es uno de los sinaloenses señalados desde EU por nexos con el Cártel de Sinaloa

MÉXICO.- El morenista Enrique Inzunza Cázares solicitó hoy licencia a su cargo como senador de la República, por lo que no asistirá a la sesión extraordinaria para aprobar la reforma judicial.

Así lo confirmó el todavía senador en funciones, y sostuvo que tomó esa decisión ante la embestida mediática que se ha desplegado en su contra. En este sentido, tomará su lugar su suplente Omar López Campos.

Inzunza Cázares es uno de las 10 personas señaladas por un fiscal en Estados Unidos por nexos con el crimen organizado y el cártel de Sinaloa.

En sus redes sociales, Enrique Inzunza detalló que se encuentra en la Ciudad de México, en las instalaciones del Senado, “a cuya sede he acudido desde el día de ayer, en atención a la cita que nos fuera formulada para la sesión extraordinaria a celebrarse los días 28 y 29 del mes en transcurso.

Me encuentro en la CDMX, en el @senadomexicano, a cuya sede he acudido desde el día de ayer, en atención a la cita que nos fuera formulada para la sesión extraordinaria a celebrarse los días 28 y 29 del mes en transcurso. En mi vida de servidor público siempre he sido cabal… — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) May 28, 2026

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