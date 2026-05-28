Enrique Inzunza pide licencia al Senado tras señalamientos desde EU

MÉXICO.- El morenista Enrique Inzunza Cázares solicitó hoy licencia a su cargo como senador de la República, por lo que no asistirá a la sesión extraordinaria para aprobar la reforma judicial.
Así lo confirmó el todavía senador en funciones, y sostuvo que tomó esa decisión ante la embestida mediática que se ha desplegado en su contra. En este sentido, tomará su lugar su suplente Omar López Campos.
Inzunza Cázares es uno de las 10 personas señaladas por un fiscal en Estados Unidos por nexos con el crimen organizado y el cártel de Sinaloa.
En sus redes sociales, Enrique Inzunza detalló que se encuentra en la Ciudad de México, en las instalaciones del Senado, “a cuya sede he acudido desde el día de ayer, en atención a la cita que nos fuera formulada para la sesión extraordinaria a celebrarse los días 28 y 29 del mes en transcurso.
Me encuentro en la CDMX, en el @senadomexicano, a cuya sede he acudido desde el día de ayer, en atención a la cita que nos fuera formulada para la sesión extraordinaria a celebrarse los días 28 y 29 del mes en transcurso.
En mi vida de servidor público siempre he sido cabal…
— Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) May 28, 2026
Continuará apoyando a Morena con opiniones
“No obstante, ante la embestida mediática que se ha desplegado por personeros y medios de la derecha, he decidido que sea mi suplente, Omar López Campos, quien participe en las sesiones de hoy y mañana, para lo cual estoy presentando la solicitud de licencia condigna”, indicó.
Aclaró que seguirá las reuniones de comisiones y la del Pleno del Senado, apoyando a su grupo parlamentario de Morena con opiniones y argumentos a favor de los dictámenes que son materia de la deliberación.
“En mi vida de servidor público siempre he sido cabal en el cumplimiento de mis deberes. Nadie detendrá la consolidación del Estado constitucional de bienestar en México. Con el pueblo, todo; sin el pueblo, nada”, afirmó.
Hace unos días, el senador Inzunza también acudió a las oficinas de la Fiscalía General de la República en Sinaloa para rendir sus declaraciones en torno a los señalamientos que pesan en su contra.
CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO