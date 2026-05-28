Espera Tampico más de 4.5 mdp de derrama económica con Copa TS Basketball 2026

Más de 3 mil 500 visitantes llegarán al sur de Tamaulipas durante torneo juvenil.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

Tampico recibirá a más de 3 mil 500 visitantes durante la Tercera Edición de la Copa TS Basketball 2026, torneo juvenil que se desarrollará del 5 al 7 de junio y que dejará una derrama económica estimada en 4.5 millones de pesos en el sur de Tamaulipas.

En el evento deportivo participarán 115 equipos integrados por niñas, niños y jóvenes de entre 6 y 17 años de edad, de los cuales 70 provienen de distintos estados del país como: Oaxaca, Nuevo León, Guerrero, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Coahuila y Tamaulipas.

El anuncio fue realizado por Jorge Alberto Lozano Ceceña, director de Deportes de Tampico; Edgar Treviño Martínez, presidente de la Comisión de Deportes en el Cabildo porteño; y Ulises Téllez Sierra, director operativo de la Dirección de Deportes.

Los organizadores dijeron que el torneo se ha consolidado como uno de los eventos deportivos juveniles más importantes de la región gracias a la respuesta positiva obtenida en las ediciones anteriores.

«Esto habla de que en las dos ediciones anteriores de este evento ha sido un éxito el Torneo, estamos queriendo hacerlo todavía mejor. Por algo han regresado 8 equipos de fuera. La zona sur del estado es muy bonita».

Ulises Téllez Sierra señaló que además de impulsar el deporte, la Copa TS Basketball fortalece el turismo deportivo y genera beneficios económicos para hoteles, restaurantes y comercios locales.

«Como datos que tenemos de las dos ediciones pasadas, nosotros albergamos a más de 3 mil 500 personas en tres días del evento. Más de 9 mil comidas, más de 500 noches habitación y una derrama económica aproximada de 4.5 millones de pesos en este Torneo en la zona sur… Este Torneo genera 60 empleos indirectos y 6 empleos directos. Tenemos que contratar árbitros, staf, personal de apoyo».

Como parte de las novedades de esta edición, por primera vez participará el equipo de niños triqui “Los Chatinos”, provenientes de Oaxaca, quienes viajarán al sur de Tamaulipas para integrarse a la competencia.

La inauguración se realizará el próximo 5 de junio a las 10:00 de la mañana y tendrá como sedes principales la Ciudad Deportiva de Tampico, el Parque Méndez y la Unidad Deportiva Puertas Coloradas, entre otros espacios.

La premiación consistirá en trofeos y medallas para los primeros tres lugares de cada categoría, además de que el equipo campeón recibirá una beca deportiva para otro estado del país.