Morena aprueba en comisiones reforma electoral sin el PAN; será votada este viernes en el Pleno

Las dos iniciativas, reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política local en materia electoral.

Por Perla Reséndez

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS .- Sin la presencia de los diputados de Acción Nacional, Morena aprobó en comisiones el dictamen de reforma electoral que será votado en el Pleno este viernes.

La iniciativa dictaminada armoniza la legislación estatal con las recientes modificaciones constitucionales federales, incorporando disposiciones en materia de no reelección consecutiva y del nepotismo electoral.

Además de la reducción de la integración de los ayuntamientos, el establecimiento de los límites presupuestales al Congreso del Estado y la aliminación de los privilegios de los órganos electorales.

A la sesión de las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera, no asistieron los panista Ismael García Cabeza de Vaca y María del Rosario González Flores.

Al presentar las consideraciones del dictamen, el diputado Francisco Hernández Niño destacó que las reformas tienen como propósito fortalecer la democracia bajo criterios de disciplina financiera, austeridad, transparencia, paridad de género y rendición de cuentas.

A la iniciativa enviada por el Ejecutivo del Estado, se sumó la propuesta por el grupo parlamentario de Morena para que, en el caso del nepotismo electoral sea aplicable a partir del proceso electoral del próximo año.

El diputado Hernández Niño recordó que el análisis de las iniciativas se fortaleció con la participación del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), cuyas observaciones técnicas fueron consideradas durante el proceso legislativo.

El diputado Isidro Vargas Fernández manifestó el respaldo a las propuestas, detallando que, mientras las disposiciones relacionadas con el nepotismo electoral, aplican en el próximo proceso electoral, la reelección consecutiva entraría en vigor en 2030.

Las dos iniciativas, reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política local en materia electoral, así como las reformas secundarias a la Ley de Medios de Impugnación Electorales de Tamaulipas, la Ley Electoral del Estado y el Código Municipal.