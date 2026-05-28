“No quieren morir; quieren dejar de sufrir”: Lo que hay detrás de las crisis en el puente

Cinco intervenciones documentadas en 2026 sobre el Puente Tampico muestran perfiles distintos; especialista en salud mental explica factores como aislamiento, desesperanza, simbolismo del lugar y necesidad de atención temprana.

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso – La Razón

Cinco intervenciones documentadas entre febrero y mayo de 2026 colocaron nuevamente al Puente Tampico como escenario de crisis emocional, con casos que involucraron a un adolescente, una mujer y hombres adultos.

Los registros disponibles muestran actuaciones de la Guardia Estatal, alertamientos del C5, participación de voluntarios y, en al menos un caso, intervención ciudadana previa al arribo de autoridades.

Para la psicóloga Lupita Palacios Torres, especialista en salud mental, estos episodios no pueden leerse únicamente desde el sitio físico ni desde el momento de la emergencia.

“La mayoría no desea exactamente morir; desea dejar de sufrir, dejar de sentirse atrapada o desconectada”, explica la especialista al referirse a personas en situación de conducta suicida.

Un adolescente, una mujer y tres hombres: distintos perfiles, un mismo puente

Los cinco incidentes documentados corresponden a perfiles distintos concentrados sobre una misma infraestructura que conecta Tamaulipas con Veracruz.

El primer caso ocurrió el 20 de febrero, cuando un adolescente de 16 años fue localizado en situación de riesgo sobre la estructura tras una alerta emitida por el C5.

Al llegar al punto, elementos estatales encontraron a ciudadanos realizando acciones de contención. El menor quedó posteriormente bajo resguardo de autoridades.

En marzo se registró otro incidente relacionado con una mujer de aproximadamente 32 años atendida sobre la misma conexión interestatal.

Un tercer caso involucró a un hombre localizado en una zona exterior de protección de la estructura, donde personal estatal realizó maniobras de intervención.

El 18 de mayo, otro hombre fue encontrado fuera del barandal de protección y trasladado posteriormente a una zona segura tras acciones de contención.

El incidente más reciente ocurrió durante recorridos de vigilancia, cuando agentes estatales fueron alertados sobre un hombre sentado sobre el puente con aparentes intenciones de arrojarse.

Palacios Torres señala que detrás de estos episodios suelen coexistir desesperanza, dolor emocional, aislamiento y sensación de ausencia de alternativas frente a una crisis.

Muchas personas, refiere, atraviesan procesos marcados por desconexión emocional, pérdida de pertenencia o dificultad para expresar sufrimiento dentro de sus entornos cotidianos.

“Una parte desea morir y otra parte desea ser vista, detenida o comprendida”, señala la especialista al explicar conductas observadas en contextos de crisis emocional.

Desde esa perspectiva, precisa, la búsqueda de ayuda, la presencia de terceros o la exposición pública del sufrimiento no deben interpretarse como manipulación.

La especialista sostiene que el puente también puede adquirir un significado emocional particular para una persona inmersa en profundo sufrimiento.

“El puente tiene un fuerte valor simbólico. Representa transición, paso, cruce entre un estado y otro”, explica.

Esa carga simbólica puede asociarse con intentos de escapar de situaciones percibidas como insoportables, estados de atrapamiento emocional o pérdida de alternativas frente a una crisis.

Uno de los cinco casos registrados durante 2026 involucró a un adolescente de 16 años, un dato que incorpora variables relacionadas con formación, entorno y detección temprana.

“Los adolescentes están en formación y maduración neurológica y viven y crecen con nosotros”, señala Palacios Torres al referirse al papel del entorno familiar, educativo y social.

La especialista plantea la necesidad de fortalecer atención oportuna, reconstrucción de redes de apoyo y espacios donde las personas puedan expresar conflictos emocionales antes de llegar a situaciones límite.

“Es importante acudir a solicitar ayuda profesional con oportunidad, practicar la escucha activa, el contacto visual, el afecto y cultivar la confianza”, refiere.

Los casos documentados durante 2026 muestran intervenciones sobre una misma infraestructura, pero también abren preguntas sobre atención posterior, seguimiento y mecanismos preventivos frente a las crisis emocionales.

Si tú o alguien que conoces atraviesa una crisis emocional, comunícate a la Línea de la Vida: 800 911 2000, disponible las 24 horas, los 365 días del año. La llamada es gratuita y confidencial.

Videovigilancia y respuesta operativa en el puente

De acuerdo con Seguridad Pública, las intervenciones documentadas durante 2026 sobre el Puente Tampico ocurrieron en una infraestructura donde operan mecanismos de vigilancia, recorridos preventivos y respuesta institucional.

El sistema cuenta con cámaras de videovigilancia con capacidad de generar imágenes y datos en tiempo real, herramienta utilizada para apoyar alertamientos, seguimiento visual y movilización de personal ante situaciones de riesgo.

Uno de los casos registrados inició tras una alerta emitida por el C5 relacionada con un adolescente de 16 años localizado en situación de riesgo sobre la estructura.

Los reportes disponibles muestran participación recurrente de elementos de Seguridad Pública estatal en acciones de contención, recorridos de vigilancia e intervenciones de proximidad.

En el incidente más reciente, agentes estatales realizaban labores preventivas cuando fueron alertados sobre un hombre sentado sobre el puente con aparentes intenciones de arrojarse.

La respuesta operativa alrededor de los casos también ha involucrado a Voluntarios Zona Sur, corporación que participa en atenciones de emergencia y apoyo en incidentes registrados en la zona.

Los hechos documentados muestran intervenciones apoyadas por vigilancia tecnológica, presencia institucional y participación de cuerpos de auxilio sobre una estructura con tránsito permanente entre Tamaulipas y Veracruz.