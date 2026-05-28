Proyecto Génesis arrancará trabajos en campo el 15 de junio; ONU analiza calificarlo para que acceda a posible financiamiento

El consejero de la Mesa Ciudadana del Agua dijo además que el proyecto ha despertado interés internacional debido a las políticas ambientales ESG, orientadas al uso sustentable y reutilización de agua tratada en procesos industriales.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

Luego de la peor crisis hídrica registrada hace dos años en el sistema lagunario del sur de Tamaulipas, el próximo 15 de junio iniciarán los trabajos en campo de la primera fase del proyecto Génesis, un plan hidráulico que contempla obras en Tampico, Ciudad Madero y Altamira para garantizar el abastecimiento de agua en la región.

Luis Apperti Llovet, consejero de la Mesa Ciudadana del Agua, informó que actualmente se desarrollan labores técnicas y de planeación para arrancar formalmente antes de concluir el año con las primeras conexiones de agua tratada hacia el sector industrial.

Explicó que las acciones iniciales dependen de permisos y adecuaciones en la planta de tratamiento de aguas residuales de Tierra Negra, ubicada entre Ciudad Madero y Altamira, la cual tiene capacidad de hasta mil 500 litros por segundo.

La primera etapa contempla conectar 500 litros por segundo y rehabilitar infraestructura dañada que actualmente provoca el retorno de aguas negras hacia colonias del sur de Tamaulipas.

«Hace mes y medio inició un trabajo de escritorio y empezamos en campo a partir del día 15. No esperen ver «primeras piedras» no es nuestro estilo, los vamos a invitar el día que estemos abriendo la primera válvula para que reciba la Industria los primeros metros cúbicos de agua tratada. En menos de un año, el programa es ambicioso… Pretendiendo antes de fin de año estar listos…la etapa 1 contempla dos cosas estrictamente la conexión de 500 litros y la rehabilitación y cruces estratégicos de algunos cárcamos que hoy están regresando aguas negras a las colonias».

El consejero de la Mesa Ciudadana del Agua Tampico, Madero y Altamira señaló que para esta primera fase se contempla una inversión cercana a los 500 millones de pesos, recursos que serían aportados por la industria.

«Estamos trabajando en financiamiento que va a poner directamente la Industria, ya tenemos el recurso estamos estamos consiguiendo financiamiento de 500 millones de pesos».

Apperti dijo que ya existe infraestructura para conducir agua tratada hacia la industria, aunque será necesario rehabilitar líneas, gestionar derechos de vía y desarrollar el proyecto ejecutivo integral, estimado a 10 años.

«Ese tubo está casi a un kilómetro de donde sale de la planta ya tratada llega a un lugar que le llaman el volcán se han de imaginar, la erupcion que hay ahí… La chamba de nosotrosen lugar que ese tubo funcione hacua allá conectarlo a la línea morada y hacer que llegue a la industria, tenemos que sacar los derechos de vía y rehbailitar la línea morada. Elaborar todo el proyecto ejecutivo 5 bloques que sería el total del proyecto Génesis que se lleva 10 años».

El consejero de la Mesa Ciudadana del Agua dijo además que el proyecto ha despertado interés internacional debido a las políticas ambientales ESG, orientadas al uso sustentable y reutilización de agua tratada en procesos industriales.

Incluso, reveló que la Organización de las Naciones Unidas ya estableció comunicación con el Gobierno de Tamaulipas para analizar la posibilidad de incorporar el proyecto Génesis a fondos internacionales de financiamiento.

«Es increíble financiamiento que hay ESG son 4,000 millones de euros para este año. Es un fondo donde están todos los países hay que calificar… lo que sí está confirmado ONU mandó una carta al gobierno del estado, quiere calificar al proyecto Génesis como sujeto…es comunicación entre ONU y el gobierno».

Sobre la empresa holandesa Dutch Clean Tech Solutions, Apperti Llovet aseguró que no hubo seguimiento a la carta intención relacionada con una planta de tratamiento de aguas residuales.

«Nunca vinieron… sin noticias, las fechas límite para negociación nunca vinieron. Si no hay interés nos tenemos que ir… proyecto Génesis es nuestro proyecto desde día #1 de AISTAC».

Luis Apperti participó este jueves en la rueda de prensa “Memoria Hídrica” de la Mesa Ciudadana del Agua, encabezada por el coordinador ejecutivo José Luis Del Ángel Sosa, con la presencia de representantes de los sectores agropecuario, educativo y de salud.