Realidad virtual vs trabajo real

Trópico de Cáncer/ Jesús Collado Martínez

Mientras la furia mediática de las dos televisoras privadas se encarga de inventar y difundir la narrativa de un país en ruinas que construye obras mal y a destiempo, que no atiende los principales problemas del país, las publicaciones especializadas y los comentaristas de la derecha encargados del análisis político y económico destacan, en letras mayúsculas, la acusación de una Fiscalía se Estados Unidos contra el Gobernador de Sinaloa, las malas calificaciones crediticias, su interpretación negativa de las cifras producidas por el iINEGI respecto al desarrollo del país, entre otras cosas.



Al mismo tiempo que esa realidad virtual está en los medios y las redes sociales de la derecha opositora, la Presidenta de la República trabaja intensamente cada día de su mandato, presidiendo diariamente al amanecer una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública para conocer los avances de todas las autoridades en la Estrategia para la Construcción de la Paz y la Seguridad para los mexicanos, y posteriormente transita por el país revisando o poniendo en marcha obras relevantes para el desarrollo de Mexico y el bienestar de los mexicanos, como la inauguración de los nuevos hospitales del Sistema Nacional de Salud, dotados con los equipos de la más alta tecnología que brindaran servicio gratuito a toda la población.



En ese marco de responsabilidades, el pasado 22 de mayo la Presidenta Sheinbaum presidió la VIII Cumbre Unión Europea-Mexico conjuntamente con el Presidente del Consejo Europeo Antonio Costa y Ursula Von der Leyen Presidenta de la Comisión Europea, quienes representan a los 27 países miembros de ese importante organismo internacional y con quienes firmó el Acuerdo Global Modernizado que amplía los alcances de ese tratado de libre comercio que los productores mexicanos han aprovechado desde el año 2000.



La firma de este acuerdo es sumamente relevante en la delicada coyuntura que vive el mundo mientras se negocian acuerdos de cese el fuego en los conflictos armados de Ucrania, Gaza, Líbano e Irán y hay amenazas políticas, diplomáticas, económicas, e incluso militares, hacia el gobierno de Cuba y en el mismo sentido, pero matizadas, hacia de México.



El Acuerdo Global Modernizado con la Unión Europea ademas de contener acuerdos de libre comercio, establece una estrecha colaboración en temas de política, seguridad, derechos humanos y medio ambiente. Es sumamente relevante para la actividad económica de nuestro país porque la Unión Europea es un mercado de 450 millones de consumidores que ha permitido a los productores mexicanos exportar sus bienes hacia esos países con bajos aranceles durante los pasados 25 años y ahora permitirá que el 99 por ciento de los productos agrícolas y pesqueros se comercien libres de impuestos.



El acuerdo va a permitir la diversificación económica de México al acceder, en condiciones preferenciales al comercio con el bloque económico europeo sin que esto demerite la relación comercial con los socios de América, ya que este nuevo Acuerdo comercial se establece con los países de Europa que son socios comunes de Estados Unidos, Canada y México que son los países que integran el TMEC, cuya revisión se realizará en la siguientes semanas.



Los representantes de la Unión Europea anunciaron en el marco de la cumbre realizada en la Ciudad de México la inversión de 5 mil millones de euros, más de 100 mil millones de pesos, para contribuir a fortalecer el Plan México en nuevos proyectos de generación de electricidad eólica y solar, proyectos de movilidad limpia, y la inversión en sectores estratégicos como la industria farmacéutica, las redes digitales y la economía circular.



Ese es el trabajo que lleva a cabo el Gobierno de la Presidente Sheinbaum, planea, financia y construye en todas las áreas del desarrollo, procura la mejor presencia y las mejores relaciones internacionales para México, mientras que la derecha inventa nuevas campañas de desprestigio y descalificación, es la catastrófica realidad virtual contra el trabajo real y efectivo que da beneficios y resultados para todos.