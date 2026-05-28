Refuerza Mesa Ciudadana del Agua alianzas para evitar otra crisis hídrica en el sur de Tamaulipas

Más de 100 jóvenes participaron en conversatorios sobre cultura del agua y resiliencia hídrica

Por Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- A través de esos ejercicios, la Mesa Ciudadana del Agua (MCA) fortaleció sus acciones de concientización y vinculación social al realizar dos conversatorios estudiantiles dentro de la iniciativa “Memoria Hídrica 2026”, estrategia creada para mantener vigente la reflexión sobre la severa crisis de agua que afectó al sur de Tamaulipas hace dos años.

Las actividades se desarrollaron de manera simultánea en las instalaciones del ICEST y del CBTIS 103, donde participaron más de 100 estudiantes en encuentros enfocados en fomentar la cultura del cuidado del agua, evaluar avances en materia hídrica y fortalecer la colaboración entre sociedad, instituciones educativas y sectores productivos.

La Mesa Ciudadana del Agua a través de su coordinador ejecutivo, José Luis Del Ángel Sosa informó que estos ejercicios forman parte de las 244 actividades impulsadas desde febrero de 2024, cuando surgió la organización ciudadana ante la emergencia provocada por la sequía.

Actualmente, la agrupación mantiene una red de colaboración integrada por representantes de los sectores gubernamental, industrial-empresarial, educativo, agropecuario, social y de salud, con el objetivo de construir soluciones conjuntas frente a los retos climáticos que enfrenta la región.

La organización recordó que la crisis hídrica de mayo de 2024 fue consecuencia de más de ocho años de sequía prolongada y dejó sin suministro de agua tanto a la población como al sector industrial durante más de 27 días.

Dentro de las acciones que actualmente impulsa la Mesa Ciudadana del Agua se encuentra el Proyecto Génesis, considerado uno de los planes más ambiciosos para el sur del estado, enfocado en la rehabilitación integral de infraestructura hidráulica y en la implementación de sistemas para reutilizar agua tratada en procesos industriales.

La Mesa Ciudadana del Agua reiteró que continuará trabajando junto a organismos, empresas, instituciones educativas y sociedad civil para fortalecer la seguridad hídrica y proteger el entorno de las familias tamaulipecas.

Además, refirió que el trabajo coordinado entre sectores será clave para evitar que el sur de Tamaulipas vuelva a enfrentar una crisis como la registrada en 2024.