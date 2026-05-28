Tamaulipas dicta hasta 50 años por secuestro; logran 63 vinculaciones a proceso en mayo

Las acciones fueron resultado del trabajo coordinado entre corporaciones de seguridad y la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, tanto en operativos de flagrancia como en el fortalecimiento de las investigaciones ministeriales

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

La estrategia de seguridad en Tamaulipas volvió a reflejarse en los tribunales. Entre el 1 y el 26 de mayo, autoridades estatales lograron 63 vinculaciones a proceso y seis sentencias condenatorias por diversos delitos, informó la Vocería de Seguridad del Estado.

El caso que más llamó la atención fue la sentencia de hasta 50 años de prisión dictada por secuestro agravado, considerada una de las resoluciones más contundentes del periodo dentro del combate a la violencia y la impunidad.

Las acciones fueron resultado del trabajo coordinado entre corporaciones de seguridad y la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, tanto en operativos de flagrancia como en el fortalecimiento de las investigaciones ministeriales.

De acuerdo con el reporte oficial, los procesos judiciales abiertos corresponden principalmente a delitos de violencia familiar, incumplimiento de pensión alimenticia, narcomenudeo, lesiones y robos a negocios, conductas que mantienen presión constante sobre las áreas de procuración de justicia.

Reynosa y Matamoros concentraron el mayor número de resoluciones judiciales durante este lapso, al mantenerse como puntos prioritarios dentro de la estrategia de seguridad estatal.

La Vocería destacó que gran parte de estos resultados se logra gracias a las denuncias ciudadanas y reportes a las líneas de emergencia, ya que permiten fortalecer carpetas de investigación y acelerar los procesos judiciales.

Con estas cifras, el Gobierno de Tamaulipas busca enviar un mensaje de mayor firmeza frente a los delitos de alto impacto y reforzar la percepción de que las investigaciones sí están llegando a los juzgados.