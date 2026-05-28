Tampico digitaliza inscripciones a natación

Cerca de 2 mil 500 personas usuarias acuden a clases en cuatro unidades deportivas.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Tras observarse largas filas registradas esta semana para las inscripciones a cursos de natación en las unidades deportivas de Puertas Coloradas y la Borreguera, Jorge Lozano Ceceña, director de deportes del Ayuntamiento de Tampico informó que se implementó un sistema digital para agilizar el proceso y evitar que usuarios pasen horas esperando un lugar.

El director de Deportes municipal, Jorge Lozano Ceceña, informó que la elevada demanda obligó a migrar las reinscripciones a una plataforma electrónica, reconoció que personas incluso pernoctan afuera de las instalaciones para asegurar un espacio en los grupos.

«Desde ayer mismo se dio la solución, migramos a un sistema. Nosotros ya lo habíamos implementado en la Ciudad Deportiva, la inscripción digital y hubo un detalle en el sistema, se estuvo solventando, de manera manual y nuestro personal lo va a pasar a la plataforma. Sí le pedimos un poquito de comprensión, como todo cambio cuesta trabajo».

El funcionario explicó que cada mes se realiza el proceso de reinscripción y que actualmente la demanda supera la capacidad disponible en algunas sedes deportivas.

Informó que cerca de 2 mil 500 personas toman clases de natación en cuatro espacios municipales: entre 950 y mil usuarios en la Ciudad Deportiva; 700 en la Unidad Deportiva Puertas Coloradas; 400 en la Borreguera y otros 400 en la Morelos.

Ante este panorama, señaló que se han abierto nuevos horarios y ajustado grupos para atender a más usuarios, aunque reconoció que la capacidad continúa al límite.

«La idea es que el siguiente mes, las inscripciones fluyan mucho más rápido y sean mucho más práctico para todos. Por eso estamos haciendo este cambio a la plataforma digital que nos va a beneficiar a todos. Les pedimos un poquito de su comprensión… sí creció la demanda, no nos da abasto. Por eso luego pernoctan una noche antes no se quieren quedar fuera. Una vez que llegamos al tope cerramos los grupos».

La mensualidad de los cursos ronda los 350 pesos y actualmente se ofrecen hasta siete niveles de enseñanza para niñas, niños, jóvenes y adultos.

Las autoridades deportivas señalaron que la digitalización busca reducir tiempos de espera, ordenar el proceso de inscripción y facilitar el acceso a los cursos acuáticos, cuya demanda ha incrementado considerablemente en los últimos meses.