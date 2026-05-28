Tomate: otro golpe al bolsillo en Tamaulipas

Actualmente se espera una estabilización gradual en los precios agrícolas durante las próximas semanas, aunque en productos como el tomate los cambios suelen ser impredecibles.

Por Antonio H. Mandujano

Expreso

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El tomate continúa siendo en un golpe directo al bolsillo de las familias tamaulipecas, pues su precio se mantiene por encima de los 50 pesos por kilogramo, pero semanas atrás llegó a rozar casi los 100 pesos en algunos puntos del estado.

Y aunque el costo ha disminuido, para miles de ciudadanos continúa siendo uno de los productos básicos más caros dentro de la canasta alimentaria, situación que incluso ya genera molestia y preocupación social.

Ante este panorama, el secretario de Desarrollo Rural en Tamaulipas, Antonio Varela Flores, reconoció que el comportamiento del tomate es muy distinto al de otros productos agrícolas, pues depende totalmente de la oferta, las cosechas y las pérdidas que enfrentan los productores.

Explicó que las hortalizas son productos altamente variables y perecederos, lo que provoca aumentos y caídas bruscas en sus precios dependiendo de la temporada.

“El tomate sí llega a bajar, pero también baja tanto que hay productores que ni siquiera pagan la cosecha y mejor le meten la rastra”, declaró.

“La hortaliza se mueve de manera muy diferente. Yo sembré de manera particular y así es esto: a veces ganamos y a veces perdemos, pero siempre hay que seguir sembrando”, comentó.

Varela Flores señaló que Tamaulipas no es un estado con alta producción de tomate, a diferencia de otras entidades del país, debido a que gran parte de sus tierras agrícolas son de temporal y no cuentan con vocación hortícola intensiva.

Detalló que las principales zonas productoras de hortalizas se concentran en el sur del estado, particularmente en municipios como González, donde predomina la producción de cebolla.

“Lo que sí sembramos mucho es cebolla y esos productores incluso exportan, porque es un producto menos perecedero y tiene más tiempo de vida para moverlo a otros mercados”, explicó.

El funcionario indicó que actualmente se espera una estabilización gradual en los precios agrícolas durante las próximas semanas, aunque admitió que en productos como el tomate los cambios suelen ser impredecibles.

Mientras tanto, amas de casa y consumidores continúan enfrentando precios elevados en uno de los ingredientes más utilizados en la cocina mexicana, donde preparar una salsa o una comida cotidiana ya representa un gasto mucho mayor que hace apenas algunos meses.