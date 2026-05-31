Aseguran 916 kilos de metanfetamina escondidos en jícamas

Al inspeccionar la unidad que transportaba jícamas, los oficiales descubrieron un compartimento oculto debajo de la caja refrigerada, donde escondían la droga distribuida en 369 contenedores plásticos.

MÉXICO.- Derivado de una denuncia anónima, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) lograron la detención en flagrancia de una persona que conducía un tractocamión acoplado con una caja refrigerante cargada con jícamas, en el que transportaba aproximadamente 916 kilogramos de probable metanfetamina.

Los trabajos de seguimiento de la denuncia mencionada permitieron llevar a cabo la indagatoria radicada en la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Durango. Posteriormente, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se constituyeron en las inmediaciones de la carretera León Guzmán, en el municipio de Gómez Palacio, Durango.

En el lugar, los efectivos de la AIC detuvieron a Manuel «N» y aseguraron la unidad en la que viajaba. Además de las jícamas, entre 369 cajas y contenedores de plástico se encontró la probable droga en un compartimento oculto debajo de una caja refrigerada acoplada al tractocamión. El vehículo procedía del estado de Nayarit con destino a la ciudad de Tijuana, Baja California.

El detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República en Baja California para continuar con las investigaciones y definir lo que conforme a derecho corresponda, por la probable comisión de un delito contra la salud.

A la persona mencionada en este comunicado se le presume inocente mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR