Avanza proyecto de Safari en Jiménez y promete convertirse en nuevo atractivo turístico de Tamaulipas

El secretario señaló además que este tipo de proyectos forman parte de la estrategia estatal para seguir posicionando a Tamaulipas como un destino turístico atractivo y fortalecer la confianza de los visitantes

Por. Antonio H. Mandujano

JIMENEZ, TAMAULIPAS.- El proyecto para la creación de un safari en el municipio de Jiménez continúa avanzando y podría convertirse en uno de los nuevos detonantes turísticos del centro del estado.

Y es que actualmente se encuentra en proceso la formalización de un convenio entre el Rancho El Tinieblo y la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, acuerdo que permitirá fortalecer la oferta de fauna que formará parte de este nuevo atractivo turístico.

Fue el secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez quien detalló los pormenores de este importate proyecto, el cual, contempla el traslado de algunos ejemplares provenientes de zoológicos administrados por el estado, además de los animales que ya alberga el propio rancho, con el objetivo de ofrecer a los visitantes una experiencia tipo safari en un entorno natural.

“Van caminando las cosas muy bien para que se pueda lograr este safari en El Tinieblo”, expresó.

Hernández Rodríguez destacó que este desarrollo representa una oportunidad importante para diversificar la oferta turística de la región y generar una mayor afluencia de visitantes hacia Jiménez, municipio que en los últimos años ha buscado fortalecer su actividad económica a través del turismo.

Consideró que la puesta en marcha del safari tendría un impacto positivo en la economía local al atraer turistas, impulsar el consumo en comercios y servicios, además de generar nuevas oportunidades para los habitantes de la zona.

“Definitivamente se detonaría el turismo en el municipio de Jiménez”, afirmó.

El secretario señaló además que este tipo de proyectos forman parte de la estrategia estatal para seguir posicionando a Tamaulipas como un destino turístico atractivo y fortalecer la confianza de los visitantes en distintas regiones del estado.

Asimismo, indicó que el desarrollo de nuevos productos turísticos contribuye a transformar la imagen de municipios que anteriormente enfrentaban dificultades para atraer visitantes, al ofrecer alternativas recreativas vinculadas con la naturaleza y la conservación de la fauna.

Aunque todavía no se han definido aspectos como los costos de acceso o la fecha de apertura, las autoridades involucradas continúan trabajando para concretar el proyecto y convertir al safari de Jiménez en un nuevo referente turístico de Tamaulipas.

De consolidarse, el complejo se sumaría a la oferta de atractivos naturales y de aventura que impulsa el Gobierno del Estado, con la expectativa de atraer visitantes tanto de Tamaulipas como de otras entidades del país.