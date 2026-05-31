Dos futbolistas tampiqueños conquistan oro con Tamaulipas en la Olimpiada Nacional de Fútbol

Jorge Lozano Ceceña, director de Deportes de Tampico, señaló que seis jugadores del sur de Tamaulipas integraron el representativo estatal que logró el campeonato nacional en una de las disciplinas más competitivas del país.

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Dos futbolistas originarios de Tampico se proclamaron campeones nacionales al conquistar la medalla de oro con la selección de Tamaulipas en la Olimpiada Nacional de Fútbol 2026 de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), celebrada en Ciudad Universitaria de la Ciudad de México.

De acuerdo con información proporcionada por Jorge Lozano Ceceña, director de Deportes de Tampico, seis jugadores del sur de Tamaulipas integraron el representativo estatal que logró el campeonato nacional en una de las disciplinas más competitivas del país.

Los tampiqueños que formaron parte del equipo campeón fueron José Luis Pérez Lumbreras y José Ricardo Marroquín Reyes, quienes contribuyeron al histórico resultado obtenido por la escuadra tamaulipeca.

«El deporte más popular en nuestro país y el más competido es el fútbol, y Tamaulipas hizo historia, ganó medalla de oro. Hay seis chicos de la zona sur que nos representaron y esa es una gran noticia. Vamos a platicarlo con la licenciada Mónica Villarreal para ver qué podemos hacer en pro de los chicos que nos representaron»

El equipo también estuvo conformado por los maderenses Cristhoper Tapia Hernández y Yosi Guadalupe de los Reyes, así como por los altamirenses Andrei Guzmán Valdez y Lucas Cruz Pérez.

La selección tamaulipeca fue dirigida por Miguel Mendoza, entrenador originario de Tampico, quien volvió a conducir al estado a la conquista de un campeonato nacional, hazaña que ya había conseguido hace 14 años.

«Hace 14 años también fueron campeones y el profesor Miguel Mendoza fue campeón en aquella ocasión. Él es de acá de Tampico»

Previo al torneo, Lozano Ceceña dijo que Tamaulipas únicamente había logrado un título nacional de fútbol desde la creación de la Olimpiada Nacional en 1996.

La primera corona estatal se obtuvo el 26 de mayo de 2012 en León, Guanajuato, cuando el representativo tamaulipeco venció 1-0 a Hidalgo en la final para quedarse con el campeonato.

Con esta nueva conquista, Tamaulipas suma su segunda medalla de oro en la historia de la competencia y vuelve a colocarse en la cima del fútbol amateur nacional, consolidando una generación de jóvenes talentos que puso en alto el nombre del estado.