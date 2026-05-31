En estos estados las clases terminarán en junio 2026 y los alumnos saldrán de vacaciones antes

Cada estado tuvo la posibilidad de analizar su situación y determinar si era necesario adelantar el cierre de actividades para los menores

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Mientras la mayoría de los estudiantes de educación básica en México continuará asistiendo a clases hasta mediados de julio, algunos estados del país ya tienen autorizado concluir el ciclo escolar 2025-2026 durante junio. La medida permitirá que miles de alumnos comiencen sus vacaciones de verano antes que el resto de los estudiantes, luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) otorgara flexibilidad para realizar ajustes en los calendarios escolares locales.

La decisión fue tomada principalmente en entidades donde las altas temperaturas representan un riesgo para la comunidad escolar. Ante este escenario, las autoridades educativas estatales solicitaron modificar sus calendarios para reducir la exposición de alumnos y docentes a las condiciones climáticas extremas que suelen registrarse durante las últimas semanas del ciclo escolar.

Aunque en semanas recientes circularon versiones que atribuían estos cambios al Mundial de Futbol 2026, la SEP aclaró que las adecuaciones responden principalmente a necesidades locales y a medidas preventivas relacionadas con el clima. Cada estado tuvo la posibilidad de analizar su situación y determinar si era necesario adelantar el cierre de actividades académicas.

Como resultado, tres entidades finalizarán oficialmente las clases durante junio, convirtiéndose en las primeras del país en iniciar el periodo vacacional correspondiente al ciclo escolar 2025-2026.

Los tres estados donde las clases terminarán antes de julio

Solo algunos alumnos tendrán una suspensión de clases adelantada | Archivo

Colima será la entidad que primero concluirá el ciclo escolar. De acuerdo con las autoridades educativas estatales, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tendrán su último día de clases el próximo 25 de junio, fecha a partir de la cual comenzará el periodo vacacional para miles de alumnos.

Un día después, el 26 de junio, llegará el turno de Yucatán. En esta entidad, los planteles de educación básica también finalizarán actividades antes de lo previsto en el calendario federal. La medida forma parte de las acciones implementadas para hacer frente a las altas temperaturas que afectan la región durante esta época del año.

Tlaxcala completa la lista de estados que cerrarán el ciclo escolar durante junio. En esta entidad, las autoridades educativas determinaron que el último día de clases será el 30 de junio, permitiendo que los estudiantes inicien sus vacaciones varios días antes que gran parte del país.

¿Qué ocurrirá en el resto de México?

La recomendación es consultar en cada estado | Archivo

Además de Colima, Yucatán y Tlaxcala, existen otras entidades que también decidieron adelantar el fin del ciclo escolar, aunque sus estudiantes permanecerán en las aulas algunos días más y concluirán actividades durante julio. Entre ellas se encuentran Baja California, San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato y Sinaloa.

En contraste, los estados que mantendrán sin modificaciones el calendario oficial de la SEP concluirán las actividades académicas el 15 de julio de 2026, fecha establecida originalmente para el cierre del ciclo escolar 2025-2026 en educación básica. La medida forma parte de los ajustes autorizados por la SEP para que las autoridades educativas locales puedan responder a las condiciones particulares de cada entidad y proteger a la comunidad escolar ante las altas temperaturas registradas en distintas regiones del territorio nacional.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO