Esta es la mejor hora del día para poner la lavadora y ahorrar electricidad

El horario en que se utiliza la lavadora puede influir directamente en el consumo energético del hogar. Especialistas en eficiencia energética explican cuáles son los momentos más convenientes para poner en marcha este electrodoméstico y qué hábitos ayudan a reducir el gasto.

MÉXICO.- La lavadora es uno de los electrodomésticos más utilizados en los hogares y también uno de los que más energía consume cuando se emplea de forma frecuente. Aunque muchas personas se concentran en elegir programas de lavado más cortos o utilizar agua fría, los especialistas señalan que el horario de uso también puede influir en el gasto energético.

De acuerdo con expertos en eficiencia energética, los momentos de menor demanda eléctrica suelen ser los más convenientes para utilizar electrodomésticos de alto consumo. En numerosos sistemas eléctricos, las horas de mayor demanda se concentran durante la mañana y especialmente al final de la tarde y primeras horas de la noche, cuando millones de personas regresan a sus hogares y utilizan simultáneamente diversos aparatos.

Facturas eléctricas. Foto: iStock

¿Cuál es el horario más recomendable para usar la lavadora?

Los especialistas explican que los horarios de menor demanda suelen ubicarse durante las primeras horas de la mañana o en franjas intermedias del día, dependiendo de las características de cada país y de la tarifa contratada por los usuarios.

En aquellos lugares donde existen tarifas diferenciadas por franjas horarias, utilizar la lavadora durante los períodos de menor demanda puede traducirse en un ahorro económico significativo a lo largo del año. Además, cuando la red eléctrica soporta una menor carga, el sistema funciona de manera más eficiente, lo que contribuye a optimizar el uso de los recursos energéticos.

Lavadora. Foto: iStock

Consejos para reducir el consumo de la lavadora

Más allá del horario elegido, los expertos recomiendan adoptar una serie de hábitos que permiten disminuir el gasto de electricidad y agua:

Utilizar programas de lavado en frío siempre que sea posible.

Llenar la lavadora antes de cada ciclo para aprovechar al máximo su capacidad.

Realizar un mantenimiento periódico del filtro y de los conductos.

Evitar ciclos excesivamente largos cuando la ropa no lo requiera.

Elegir electrodomésticos con buena clasificación de eficiencia energética.

También destacan que el calentamiento del agua suele representar una de las mayores fuentes de consumo dentro del proceso de lavado. Por ese motivo, optar por programas con temperaturas bajas puede generar un ahorro considerable.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO