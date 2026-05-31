Estos son los errores más comunes al tramitar la CURP Biométrica y cómo evitarlos

Las autoridades recomiendan revisar con anticipación toda la documentación y conocer cuáles son las fallas más frecuentes para evitarlas

MÉXICO.- La implementación gradual de la CURP Biométrica continúa avanzando en distintas entidades del país y cada vez más personas buscan realizar el procedimiento para incorporar sus datos biométricos al Registro Nacional de Población. Sin embargo, durante las primeras semanas de operación, cientos de solicitantes han encontrado inconvenientes que les impiden concluir el trámite en una sola visita o incluso los obligan a reagendar una nueva cita.

Aunque el procedimiento es gratuito y actualmente se realiza de forma voluntaria, las autoridades han insistido en la importancia de acudir con la documentación correcta y verificar previamente que toda la información personal coincida en los registros oficiales. Un error aparentemente menor puede provocar que el sistema rechace la solicitud o que el ciudadano tenga que iniciar nuevamente el proceso.

La CURP Biométrica incorpora nuevos elementos de identificación como fotografía digital, huellas dactilares, escaneo de iris y firma electrónica. Debido a ello, el proceso requiere una validación más rigurosa que la utilizada en trámites convencionales, por lo que cualquier inconsistencia detectada durante la captura puede generar retrasos.

Ante el creciente interés por obtener este documento durante junio de 2026, las autoridades recomiendan revisar con anticipación toda la documentación y conocer cuáles son las fallas más frecuentes para evitar contratiempos al acudir a los módulos habilitados.

Los errores que más problemas generan durante el trámite

La CURP Biométrica incorpora nuevos elementos de identificación | Archivo

Uno de los inconvenientes más comunes ocurre cuando los datos personales no coinciden entre los distintos documentos oficiales. Diferencias en nombres, apellidos, fechas de nacimiento o lugares de registro pueden impedir que el sistema valide correctamente la identidad del solicitante y obligarlo a realizar correcciones previas ante el Registro Civil.

Otro problema frecuente tiene relación con la documentación vencida o desactualizada. Algunas personas acuden con identificaciones oficiales sin vigencia, actas de nacimiento antiguas o versiones no certificadas de la CURP, lo que puede derivar en la suspensión temporal del procedimiento hasta que se presenten documentos válidos.

La duplicidad de CURP también representa una de las causas más habituales de retraso. En algunos casos existen registros duplicados asociados a una misma persona, situación que debe resolverse antes de continuar con la captura biométrica. Mientras la inconsistencia permanezca en la base de datos, el trámite no podrá completarse exitosamente.

Fallas durante la captura biométrica y cómo evitarlas

También pueden registrarse problemas durante la fotografía biométrica y el escaneo de iris | Archivo

La toma de huellas dactilares es otro de los puntos donde suelen presentarse complicaciones. Cuando las manos están excesivamente secas, húmedas, sucias o presentan desgaste en las yemas de los dedos, los lectores biométricos pueden tener dificultades para reconocer la información. Por ello se recomienda acudir con las manos limpias e hidratadas para facilitar la captura.

También pueden registrarse problemas durante la fotografía biométrica y el escaneo de iris. Movimientos constantes, dificultades para mantener la vista fija o condiciones inadecuadas durante la toma de imágenes pueden afectar la calidad de los registros y obligar a repetir parte del procedimiento.

Las autoridades igualmente han detectado casos de ciudadanos que llegan sin haber completado el proceso de cita previa o que seleccionan una gestión distinta al registro biométrico. Este tipo de errores administrativos genera retrasos innecesarios y, en algunos casos, obliga a programar una nueva visita.

Para realizar el trámite, los solicitantes deben presentar una identificación oficial vigente, CURP certificada, acta de nacimiento actualizada, comprobante de domicilio reciente y un correo electrónico activo. Además, es indispensable acudir con el comprobante de cita correspondiente para evitar contratiempos en el módulo asignado.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO