Estos son los k-dramas que llegan a Netflix, Disney+, y Prime Video en junio 2026

Estos son los k-dramas que se estrenan en junio de 2026 en Netflix, Disney+, y Prime Video. Romance, acción, suspenso y drama en las series más esperadas del mes.

MÉXICO.- Los doramas de romance, acción, suspenso y drama psicológico forman parte de la oferta que las plataformas de streaming prepararon para junio de 2026. Durante las próximas semanas, servicios como Netflix, Disney+ y Prime Video incorporarán nuevas producciones surcoreanas que buscan captar la atención de los seguidores del género dentro y fuera de Asia.

Para este mes destacan propuestas ambientadas en hospitales, oficinas, escuelas y hasta relatos que mezclan elementos históricos con fantasía, historias ideales para realizar un maratón.

K-dramas de junio 2026 en streaming

Doctor On The Edge

El primer gran estreno llegará el 1 de junio a Disney+ con Doctor On The Edge, serie protagonizada por Lee Jae-wook y Shin Ye-eun.

La producción presenta a Do Ji-ui, un exitoso cirujano plástico que abandona su puesto en un hospital universitario para cumplir con su obligación como médico de salud pública. Su intención era mantenerse lejos de las zonas costeras debido a un trauma relacionado con el mar, pero termina siendo enviado a Pyeongdong-do, una isla aislada que tiene fama de ser uno de los destinos menos deseados para los trabajadores de la salud.

Mientras intenta adaptarse a su nueva realidad, conoce a Yook Ha-ri, una enfermera que también dejó atrás su vida en la ciudad. Conforme avanza la historia, ambos se ven envueltos en secretos que rodean a los habitantes del lugar.

Así aprenderás

Netflix sumará el 5 de junio a su catálogo Así aprenderás, adaptación del popular webtoon «Get Schooled».

En esta historia, Kim Mu-yeol y Lee Sung-min interpretan a integrantes de una oficina gubernamental especial cuya misión consiste en intervenir en centros educativos donde la disciplina y la autoridad han llegado a niveles críticos.

La trama aborda problemáticas relacionadas con estudiantes conflictivos, padres de familia que minimizan las consecuencias de ciertas conductas y docentes que han perdido capacidad de acción dentro de las aulas.

Mi némesis con aires de realeza

Los seguidores de las historias románticas encontrarán una propuesta diferente con Mi némesis con aires de realeza, que llegará a Netflix el 20 de junio y estrenará nuevos episodios cada viernes y sábado.

La historia presenta a Sin Seo Ri, una actriz prácticamente desconocida cuya vida cambia cuando es poseída por el espíritu de una famosa mujer de la era Joseon. La transformación modifica completamente su personalidad y la convierte en alguien frío, calculador y difícil de tratar.

Siglos atrás, Seo Ri fue una influyente concubina real reconocida por su belleza, pero terminó siendo ejecutada tras ser acusada de envenenamiento. Ahora, en el siglo XXI, tendrá una nueva oportunidad para construir su destino.

La serie también desarrolla una intensa relación con Cha Se Gye, heredero de una poderosa familia empresarial.

¡Nos vemos mañana en el trabajo!

Prime Video estrenará el 22 de junio ¡Nos vemos mañana en el trabajo!, una producción enfocada en los desafíos que enfrentan los trabajadores de una oficina.

La narrativa gira alrededor de una empleada que atraviesa un desgaste emocional provocado por las exigencias de su trabajo. En paralelo aparece un jefe reservado que también carga con conflictos personales que afectan su vida cotidiana.

El chico de la última fila

Netflix volverá al terreno del suspenso psicológico el 26 de junio con El chico de la última fila, encabezada por el reconocido actor Choi Min-sik.

La historia sigue a un escritor que atraviesa un periodo de frustración debido al estancamiento de su carrera. Todo cambia cuando descubre a un estudiante de ingeniería con un talento excepcional para la escritura.

Lo que inicialmente parece una oportunidad de mentoría comienza a transformarse en una relación cada vez más complicada

Agente Kim Reactivado

Uno de los lanzamientos más esperados del mes será Agente Kim Reactivado, basado en el webtoon «Manager Kim» y programado para el 27 de junio en Netflix.

La producción cuenta la historia de un antiguo agente especializado en operaciones encubiertas que decidió dejar atrás los riesgos de su profesión para llevar una vida tranquila como empleado de oficina.

Sin embargo, la desaparición de su hija cambia completamente sus planes. Obligado a regresar al mundo que había abandonado, utilizará nuevamente sus habilidades para localizarla y enfrentar a quienes están detrás del secuestro.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR