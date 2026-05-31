Estrenan la nueva regla para el Mundial 2026 que castiga las sustituciones lentas

Japón e Islandia estrenan la estricta "regla de los 10 segundos" que se usará en la Copa del Mundo

MÉXICO.- Japón e Islandia inauguraron de manera accidentada la drástica normativa de la IFAB que debutará oficialmente en el Mundial 2026. En un partido amistoso disputado en Tokio, el mediocampista islandés Kristian Hlynsson tardó más de la cuenta en salir de cambio, provocando que el árbitro polaco Damian Kos castigara a su selección dejándola con un hombre menos durante un minuto entero.

Los Samuráis Azules aprovecharon de inmediato la superioridad numérica en la cancha y sellaron su victoria por 1-0 con una anotación de Koki Ogawa, encendiendo las alarmas de todas las selecciones nacionales a pocos días de que arranque la Copa del Mundo.

¿Cómo funciona la estricta «regla de los 10 segundos»?

El nuevo reglamento aprobado por la International Football Association Board (IFAB) busca erradicar las pérdidas deliberadas de tiempo en el balompié moderno. Su funcionamiento es sumamente riguroso:

Límite de tiempo: El futbolista sustituido dispone de un máximo de 10 segundos para cruzar la línea de banda desde que se levanta el cartel o lo indique el juez.

El futbolista sustituido dispone de un máximo de 10 segundos para cruzar la línea de banda desde que se levanta el cartel o lo indique el juez. Castigo deportivo: Si excede dicho lapso, recibirá una tarjeta amarilla y el jugador de relevo tendrá estrictamente prohibido ingresar al campo durante un minuto completo de reloj corrido.

Si excede dicho lapso, recibirá una tarjeta amarilla y el jugador de relevo tendrá estrictamente prohibido ingresar al campo durante un minuto completo de reloj corrido. Reingreso condicionado: Una vez cumplidos los 60 segundos de castigo, el cambio no se hace en automático; el futbolista deberá esperar obligatoriamente a la primera interrupción del juego para unirse a las acciones.

Más modificaciones arbitrales que veremos en el Mundial 2026

La FIFA implementará todo un paquete de reformas estructurales para agilizar el ritmo de los partidos:

Laterales y saques de arco: Habrá un conteo visual de 5 segundos. Retrasar un saque de banda entregará la posesión al rival, mientras que tardar en un saque de meta se penalizará concediendo un tiro de esquina en contra.

Atención médica en cancha: Si el cuerpo médico ingresa a asistir a un jugador, este deberá abandonar el terreno de juego por un minuto. Quedarán exentos los casos donde el rival reciba una tarjeta por la falta cometida.

Si el cuerpo médico ingresa a asistir a un jugador, este deberá abandonar el terreno de juego por un minuto. Quedarán exentos los casos donde el rival reciba una tarjeta por la falta cometida. Zona de capitanes: Únicamente el capitán de la escuadra podrá acercarse al colegiado para pedir explicaciones. Cualquier otro futbolista que ruede o presione al árbitro será amonestado de inmediato.

Únicamente el capitán de la escuadra podrá acercarse al colegiado para pedir explicaciones. Cualquier otro futbolista que ruede o presione al árbitro será amonestado de inmediato. Intervención del VAR: El videoarbitraje ampliará sus facultades y ahora podrá revisar jugadas dudosas que involucren segundas tarjetas amarillas o tiros de esquina.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR