Evaluará Tamaulipas a sus alumnos de tercero de secundaria y sexto de primaria

Por Cynthia Gallardo
Expreso-La Razón
TAMPICO, TAM.- Del lunes 1 al jueves 4 de junio se llevará a cabo la evaluación “Tamaulipas Aprende” en escuelas de nivel básico, con el objetivo de medir el desempeño académico de estudiantes en materias como: matemáticas, español y ciencias.
La prueba será aplicada a las y los estudiantes de tercero de secundaria, así como a estudiantes de tercero y sexto de primaria, por lo que tendrá un alcance censal en todo el estado.
Autoridades educativas señalaron que los resultados serán revisados por una empresa externa, sin intervención directa de docentes, a fin de garantizar transparencia y objetividad en la evaluación.
El propósito principal es conocer el nivel académico de los estudiantes en los llamados grados terminales y detectar áreas donde sea necesario reforzar el aprendizaje.
Asimismo, se informó que matemáticas continúa siendo una de las asignaturas que requiere mayor fortalecimiento, aunque el año pasado se registraron avances en los resultados generales de la evaluación.