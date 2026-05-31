Hospital de Madero está casi terminado… pero sigue sin fecha de inauguración

El funcionario explicó que únicamente faltan detalles interiores y la instalación de elevadores para concluir totalmente el proyecto.

Por Raúl López García

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- El nuevo hospital de Ciudad Madero se encuentra prácticamente concluido, equipado y listo en su estructura principal; sin embargo, las autoridades federales todavía no tienen una fecha oficial para su inauguración.

Así lo reconoció el coordinador estatal del IMSS-Bienestar en Tamaulipas, Marggid Antonio Rodríguez Avendaño, quien informó que la obra presenta un avance físico del 98 por ciento.

“El equipamiento médico está al 100%”, aseguró.

Pese a ello, el hospital continúa sin operar formalmente, mientras trabajadores y usuarios permanecen a la espera de que finalmente entre en funcionamiento una de las obras médicas más importantes proyectadas para la zona sur del estado.

El funcionario explicó que únicamente faltan detalles interiores y la instalación de elevadores para concluir totalmente el proyecto.

Actualmente ya fueron colocados dos elevadores y, según estimaciones oficiales, los otros dos quedarían instalados en aproximadamente semana y media.

Aun así, no existe confirmación sobre la fecha en que abrirá sus puertas.

“No hay confirmación exacta, no hay fecha todavía”, admitió Rodríguez Avendaño al ser cuestionado sobre una posible inauguración presidencial.

La falta de una fecha concreta mantiene incertidumbre sobre el arranque del hospital, especialmente en una región donde los servicios médicos públicos han enfrentado durante años saturación, rezagos y limitaciones operativas.

Aunque las autoridades sostienen que el edificio y el equipamiento están prácticamente listos, la apertura sigue dependiendo de procesos administrativos y decisiones federales que todavía no son anunciadas oficialmente.

El hospital forma parte del modelo IMSS-Bienestar impulsado a nivel nacional, cuyo objetivo es fortalecer la atención médica gratuita; sin embargo, en Tamaulipas el sistema aún enfrenta problemas relacionados con abasto de medicamentos, reorganización administrativa y déficit de personal.

Mientras tanto, el nuevo hospital permanece prácticamente terminado, pero todavía sin pacientes, sin inauguración y sin una fecha clara para comenzar operaciones.