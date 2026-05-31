Incendio arrasa con pertenencias en un cuarto

El siniestro se suscitó en un cuarto situado en la parte superior de una clínica dental, ubicada en la calle 20 de noviembre, entre Tamaulipas y Obregón de la zona centro de Tampico.

Por. Benigno Solís/La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La mañana del domingo, voraz incendio arrasó con diversas pertenencias que se encontraban en un cuarto, ubicado arriba de una clínica dental.

A ese lugar, arribaron elementos del cuerpo de bomberos para atender la emergencia.

El siniestro se suscitó en un cuarto situado en la parte superior de una clínica dental, ubicada en la calle 20 de noviembre, entre Tamaulipas y Obregón de la zona centro de Tampico.

Tras recibir el reporte correspondiente, los vulcanos se trasladaron al sitio.

Para poder llegar al cuarto, en el que no había personas, utilizaron una eacalera que colocaron en parte frontal.

Una vez que subieron y entraron al lugar, comenzaron a lanzar agua con potentes mangueras para atacar al fuego.

Durante varios minutos realizaron arduas tareas para extinguir las llamas.

Momentos, la situación fue controlada.

Un colchón, un aire acondicionado, cortineros, entre otros objetos, se quemaron al ser alcanzados por el fuego.

Los bomberos usaron un abanico para ventilar el cuarto.