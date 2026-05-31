Instalan torre de vigilancia en muelle

La medida se implementó ante los reclamos de vecinos que se quejaban de ruido excesivo y personas consumiendo bebidas alcohólicas.

Por. Benigno Solís/La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- La Guardia Estatal instaló la torre de vigilancia en la zona del muelle de la Laguna del Champayán, frente al mercado «La Puntillita».

La medida se implementó ante los reclamos de vecinos que se quejaban de ruido excesivo y personas consumiendo bebidas alcohólicas.

José Francisco Pérez Ramírez, secretario del Ayuntamiento de Altamira, expresó que la torre anteriormente se encontraba situada en el parque de la laguna pero tras la demanda de ciudadanos se trasladó a su nueva ubicación.

«La del muelle es una zona que ha tenido muchas complicaciones dondebla gente nos ha llamado la atención por el ruido excesivo los fines de semana y el consumo de bebidas embriagantes, ya no tenemos una zona de tolerancia, en el caso de que haya una mala costumbre de beber en áreas donde concurren las familias, pedirle a la ciudadanía que tiene esa mala costumbre de que ya no lo haga», indicó.

«Tenemos un área pública a la cual van niños, niñas, jóvenes, hacen ejercicio familias desde muy temprano, no podemos darle un tipo de espectáculo de esa manera, por eso se instala esa torre en esa zona, como manera preventiva», detalló.

La torre se quedará de manera permanente en ese lugar