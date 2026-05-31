Más de 17 mil respaldan junto a AVA gobierno de Sheinbaum

Desde Tamaulipas, el mandatario estatal destacó la participación de miles de ciudadanos que se reunieron de los 43 municipios de la entidad en el reciento ferial de Cd. Victoria para seguir el mensaje presidencia

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Durante el enlace nacional realizado con motivo del recuento de logros a dos años del triunfo electoral de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, felicitó a la mandataria federal y reiteró el respaldo del pueblo tamaulipeco a la continuidad de la llamada Cuarta Transformación.

Desde Tamaulipas, el mandatario estatal destacó la participación de miles de ciudadanos que se reunieron de los 43 municipios de la entidad en el reciento ferial de Cd. Victoria para seguir el mensaje presidencial, en un acto que calificó como una muestra de unidad, soberanía, libertad e independencia.

Villarreal Anaya aseguró que más de 17 mil tamaulipecos se congregaron para escuchar el balance de gobierno de la Presidenta, al tiempo que reconoció el liderazgo de Sheinbaum y el carácter humanista de su administración.

“Nos da mucho gusto estar sumados a una presidenta humanista que trabaja por nuestra nación, por la unidad y por el bienestar de nuestra gente”, expresó durante el enlace transmitido a nivel nacional.

El gobernador afirmó que Tamaulipas se encuentra celebrando los avances alcanzados en el marco de los dos años del triunfo electoral que abrió paso a la actual administración federal, y sostuvo que la entidad forma parte activa de la transformación que vive el país.

Asimismo, refrendó el respaldo de los tamaulipecos hacia la titular del Ejecutivo federal al señalar que cuenta con el apoyo del pueblo de Tamaulipas para seguir impulsando los cambios emprendidos desde el Gobierno de México.

En la parte final de su mensaje, Villarreal Anaya lanzó una arenga que fue secundada por los asistentes, al asegurar que “se puede México” y “se puede Tamaulipas”, enviando además un saludo a todos los mexicanos en el marco de la celebración nacional encabezada por la Presidenta de la República.