Seguridad ha evitado pérdidas por 440 mil millones de pesos en Tamaulipas

los resultados obtenidos en materia de seguridad han contribuido a fortalecer la confianza para la inversión y el crecimiento económico en el sur de Tamaulipas

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

«La mejora en los indicadores de seguridad en Tamaulipas durante los últimos 11 años ha permitido evitar pérdidas económicas aproximadas a 440 mil millones de pesos», afirmó el fundador de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, Luis Apperti Llovet.

El empresario se refirió al avance en materia de seguridad que ha posicionado a Tamaulipas entre las entidades con menor incidencia delictiva del país, mientras que la zona conurbada de Tampico, Ciudad Madero y Altamira se mantiene entre las regiones con mejor percepción de seguridad a nivel nacional.

«Primero Tamaulipas, y luego la zona conurbada. El impacto nacional como estado, éramos el 24 por ciento; como zona sur éramos el 18 por ciento. Hoy la zona sur es el 9 por ciento y los resultados de la zona sur nos llevan a que Tamaulipas esté entre los 10 estados con menos inseguridad del país. Eso llevado a dinero, desde que se empezó a medir en 2015, son 440 mil millones de pesos, el beneficio o lo que hemos dejado de perder por ser una zona segura»

Apperti Llovet recordó que estos cálculos se desprenden de los estudios del Institute for Economics and Peace, organismo que elabora el Índice de Paz en México y analiza el impacto económico de la violencia sobre el Producto Interno Bruto.

Explicó que asignar un valor económico a la inseguridad representa un reto para especialistas y economistas debido a las múltiples afectaciones sociales que genera.

«Es muy difícil, dicho por economistas, que podamos ponerle precio a la inseguridad, que sea algo tangible que podamos lograr una tasabilidad. ¿Qué cuesta más? Una analogía muy cruda: una persona que asesinan en la calle violentamente o una persona que atropellaron. ¿Cómo le ponemos el valor a cualquiera de las dos?»

Indicó que el uso de indicadores económicos permite dimensionar con mayor claridad el costo de la violencia y los beneficios que genera la paz para el desarrollo regional.

«Cuando se concentra el impacto sobre lo valioso que es la generación de riqueza de un país, que es el Producto Interno Bruto, tenemos una idea muy clara de cuánto cuesta la inseguridad»

El fundador de la Mesa Ciudadana de Seguridad explicó que cuando comenzaron las mediciones, la inseguridad representaba una afectación equivalente al 23 por ciento del PIB nacional, por lo que desde el Observatorio Ciudadano de la zona conurbada se realizó un análisis específico para Tampico, Madero y Altamira.

«Cuando recibimos ese reporte de primera instancia, la carga en México era de 23 por ciento del PIB, una cuarta parte del Producto Interno Bruto impactada o la perdíamos por la inseguridad. Al desagregar eso, ese reporte en esa época no desagregaba por estados, era México nada más. En el Observatorio Tampico, Madero y Altamira lo desagregamos, pusimos la zona conurbada»

Apperti Llovet expresó que los resultados obtenidos en materia de seguridad han contribuido a fortalecer la confianza para la inversión y el crecimiento económico en el sur de Tamaulipas.