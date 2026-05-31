VIDEO: Carrito médico atropella a futbolista en un partido en Ecuador

Édison Caicedo fue arrollado por el vehículo de asistencia en una de las jugadas más bizarras del futbol profesional.

ECUADOR.- La Serie B del futbol de Ecuador vivió un momento viral, de una situación bizarra que no debería presentarse en el futbol profesional, ni siquiera en el de desarrollo, cuando en el partido entre El Nacional y Liga de Portoviejo, dos jugadores terminaron lastimados: uno por una jugada pero otro por ser atropellado por un vehículo motorizado en la cancha.

El insólito incidente ocurrió durante el desarrollo de la segunda parte. En ese momento, el vehículo de emergencias ingresó al terreno de juego con la finalidad de retirar en camilla a un futbolista lesionado del conjunto de la «Capira».

Sin embargo, la atención médica dio un giro dramático cuando el conductor del vehículo reinició su marcha. Al arrancar, el chofer no se percató de que el mediocampista Édison Caicedo caminaba distraído justo enfrente de su trayectoria, terminando por arrollarlo de forma inesperada.

Caicedo, quien llegó en 2025 a Portoviejo, no tuvo mayores lesiones y, tras ser evaluado se pudo reincorporar al campo de juego para el cierre del partido. Para él, la fortuna fue que los neumáticos del carrito médico no pasaron sobre sus pies y que, el contacto contra la estructura metálica no fue severo, similar al de un contacto con otro jugador.

😅🇪🇨 En Ecuador el carrito de asistencia médica ATROPELLÓ A UN JUGADOR en pleno partido. pic.twitter.com/Rz4N1lwI8Q — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 31, 2026

Quien sí se llevó un impacto colateral fue el jugador que ya iba recostado en el vehículo quien fue golpeado por Caicedo.

El partido terminó 1-0 a favor de Portoviejo.

Otras negligencias médicas sobre el terreno de juego

Este tipo de descuidos al volante dentro de las canchas cuenta con antecedentes igual de bochornosos a nivel internacional. En el balompié de Brasil, durante un duelo juvenil de la Copa Sao Paulo entre Trindade Go y Flamengo, el futbolista Bernardo se encontraba derribado en el césped cuando el chofer de la asistencia le pasó la llanta delantera sobre el pie derecho.

Una situación idéntica ocurrió en los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones. En esa ocasión, el jugador Djo Issama estaba en el suelo esperando auxilio cuando el carro de emergencias frenó a destiempo golpeando el brazo del futbolista, un hecho que casi termina en una trifulca en la cancha.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR