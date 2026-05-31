VIDEOS: Meteoro explota sobre Estados Unidos; así se escuchó

Diversas cámaras lograron captar el intenso estallido desde Massachusetts y New Hampshire

ESTADOS UNDIOS.- El intenso estruendo que provocó la explosión de un meteoro tras ingresar a la atmósfera terrestre puso en alerta a los habitantes de la región noreste de Estados Unidos durante la tarde del pasado sábado 30 de mayo.

Usuarios de las redes sociales reportaron que el estallido pudo ser percibido con gran intensidad desde los estados de Massachusetts, Rhode Island y New Hampshire, en donde incluso habría sacudido algunas casas y edificios.

A través de redes como «X» antes «Twitter» se compartieron diversos videos en los que se puede escuchar el momento exacto de la intensa explosión, así como uno en el que se puede ver el paso fugaz del cuerpo celeste a la atmósfera terrestre antes del estallido.

Explosión de meteoro en EU fue equivalente a 300 toneladas de TNT: NASA

De acuerdo con la NASA, el meteoro se desintegró a las 14.06 horas sobre el noreste de Massachusetts y el sureste de New Hampshire, mientras viajaba a más de 120.000 kilómetros por hora a una altura superior a los 60 kilómetros y su explosión tuvo una potencia equivalente a 300 toneladas de TNT.

Según el reporte de la Sociedad Americana de Meteoritos, el cuerpo celeste tenía una dimensión de unos 0,9 metros de ancho y habría ingresado a la atmósfera terrestre cerca de la frontera entre New Hampshire y Massachusetts.

A pesar del intenso estruendo, las autoridades descartaron cualquier tipo de incidente mayor, por lo que no se reportaron personas heridas, ni daños materiales en la región noreste de Estados Unidos.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO