Niega Américo revocación de visa y exige pruebas

El gobernador convocó a una conferencia de prensa donde además mostró su visa en respuesta al reportaje publicado por el diario Los Angeles Times.

Perla Reséndez

EXPRESO-LA RAZÓN

VICTORIA, Tam.- Mostrando su visa norteamericana, el Gobernador Américo Villarreal Anaya, rechazó que el gobierno de Estados Unidos se la haya retirado y que sea investigado por presuntos nexos criminales, afirmando que ya se analiza una acción legal.

El mandatario, dijo que era preciso responder a los señalamientos del diario Los Ángeles Times, de cara a ciudadanía tamaulipeca, ya que se trata de afirmaciones carentes de pruebas.

Señaló que dichas afirmaciones afectan no solo a su persona, sino a la investidura que como gobernante de una entidad, representa, “niego de manera categórica y absoluta, las aseveraciones contenidas en el reportaje, publicado por Los Ángeles Times”.

En el salón Independencia de Palacio de Gobierno, Villarreal Anaya dijo que las acusaciones que se realizan, carecen de pruebas verificables, desacreditando que se use como fuente de información, a “personas familiarizadas con el caso”.

“Lo que existe, son afirmaciones construidas sobre fuentes anónimas que pretenden convertirse en verdad, por el simple hecho de haber sido publicadas; la verdad no se construye con insinuaciones, la verdad se demuestra con pruebas”.

También rechazó los señalamientos realizados por el diario norteamericano sobre una presunta vinculación con el tráfico ilegal de combustibles, conocido como “huachicol”.

“Lo niego de manera categórica, absoluta y contundente, jamás he participado, promovido, protegido, ni mantenido relaciona alguna con actividades de esa naturaleza, ni con ninguna otra conducta al margen de la ley,”.

Se refirió a su trayectoria de varias décadas, conocida públicamente como médico cardiólogo en diferentes instituciones de Tamaulipas, a la que dijo, debe el patrimonio que posee.

“No actividades ilícitas, no a intereses oscuros, no a organizaciones criminales; las los tamaulipecos conocen mi historia de vida, saben que antes de ser gobernador fui médico, saben cómo he construido mi trayectoria”.

Sobre el tema del retiro de visa, el gobernador mostró el documento, negando haber recibido alguna notificación de las autoridades de Estados Unidos para que le fuera retirada.