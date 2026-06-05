Noche de caos en Victoria: lluvia de 86 mm deja autos atrapados, un rayo y vados al límite

El aguacero no dio tregua. Vehículos atrapados por la corriente en al menos cinco colonias, un rayo que dañó un techo en la colonia México y vados bajo vigilancia extrema fueron el saldo de una noche que obligó a activar un operativo de emergencia en distintos sectores de la ciudad

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La tormenta que cayó el jueves sobre la capital tamaulipeca superó los 80 milímetros en pocas horas, desbordó el río San Marcos en varios pasos viales y mantuvo en jaque a Protección Civil y Bomberos durante toda la madrugada.

El aguacero no dio tregua. Vehículos atrapados por la corriente en al menos cinco colonias, un rayo que dañó un techo en la colonia México y vados bajo vigilancia extrema fueron el saldo de una noche que obligó a activar un operativo de emergencia en distintos sectores de la ciudad.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la precipitación alcanzó 86 milímetros, suficientes para elevar el nivel del río San Marcos, inundar pasos viales, arrastrar basura acumulada y tumbar árboles debilitados por la saturación del suelo.

Las unidades 01, 29, 30 y 31 de Protección Civil recorrieron las zonas más afectadas para sacar de la corriente a conductores que intentaron cruzar calles anegadas sin lograrlo. Los puntos más conflictivos: el Eje Vial Sur-Norte, las colonias 25 Carrera, 24 Olivia Ramírez, 13 Michoacán y 40 Juárez.

Los reportes del C5 reflejaron la dimensión del problema: un Aveo varado en La Caminera, un Neon en la 40 Juárez, un Tsuru blanco modelo 2000 en el Eje Vial Alejandro Prieto, un Chrysler con placas estadounidenses en el Libramiento Naciones Unidas y otro vehículo más en la calle 19 Oaxaca. Todos fueron rescatados. En el desnivel de Juárez y Eje Vial, Bomberos sacó a salvo un auto que quedó completamente inundado.

El susto más serio de la noche llegó en la colonia México: un rayo cayó en la esquina de Mayapán y Monte Albán y dañó un techo de concreto. La unidad 31 acudió al lugar; no hubo personas lesionadas.

Las autoridades mantienen vigilancia en los vados de la Avenida Estudiante, Las Vegas y la zona detrás del Walmart, donde la creciente aún representa riesgo.

El Heroico Cuerpo de Bomberos de Victoria advierte a la ciudadanía: no intenten cruzar calles inundadas. Ningún destino vale el riesgo.