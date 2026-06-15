Argentina cerrará las puertas del Mundial 2026 a deudores alimentarios

Argentina entrega lista de 13 mil deudores alimentarios a Estados Unidos y refuerza Tribunas Seguras para restringir acceso al Mundial 2026

El gobierno argentino entregó a Estados Unidos una lista con aproximadamente 13 mil deudores alimentarios para restringir su acceso al Mundial 2026.

La medida se enmarca en el programa Tribunas Seguras, que desde hace años refuerza los controles de ingreso a espectáculos deportivos mediante la verificación de identidad y antecedentes.

Ahora, el sistema se amplía para incluir a padres que incumplen con la manutención de sus hijos.

Autoridades de Argentina sostienen que quienes no cumplen responsabilidades familiares no deberían acceder a eventos de entretenimiento global.

¿Qué es Tribunas Seguras y cómo se aplicará rumbo al Mundial 2026?

El programa Tribunas Seguras opera desde hace varios años en Argentina como una herramienta destinada a fortalecer los controles de acceso en espectáculos deportivos.

Su funcionamiento incluye la verificación de identidad de asistentes para detectar antecedentes penales, órdenes de captura vigentes o posibles riesgos para la seguridad.

Además, las autoridades realizan revisiones para impedir el ingreso de personas que porten sustancias ilícitas, armas blancas u otros objetos prohibidos.

Con el paso del tiempo, algunas jurisdicciones ampliaron los alcances del sistema para incluir restricciones dirigidas a deudores alimentarios morosos registrados oficialmente.

La Ciudad de Buenos Aires informó que desde marzo de 2025 se realizaron 173 controles que permitieron identificar a 150 infractores.

Tan solo durante 2026, las autoridades reportaron 84 operativos que derivaron en la detección de 75 personas con obligaciones alimentarias pendientes.

Ahora, el Ministerio de Seguridad Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires buscan reforzar esas medidas mediante nuevos convenios.

La combinación de Tribunas Seguras con el registro de deudores alimentarios representa un endurecimiento de los controles y podría extender sus efectos al Mundial 2026, donde Argentina pretende impedir el acceso a quienes mantengan incumplimientos familiares vigentes.

CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS